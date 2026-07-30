JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW von 43,20 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein wichtiger, potenziell negativer Kurstreiber sei ausgebremst worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein großer Unsicherheitsfaktor werde damit von der Aktie genommen. Er bleibt aber bei seiner neutralen Bewertung wegen der fundamentalen Aussichten in den kommenden Jahren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,71 % und einem Kurs von 41,45EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,40
Kursziel alt: 43,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,40
Kursziel alt: 43,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte