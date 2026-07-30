JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW von 43,20 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein wichtiger, potenziell negativer Kurstreiber sei ausgebremst worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein großer Unsicherheitsfaktor werde damit von der Aktie genommen. Er bleibt aber bei seiner neutralen Bewertung wegen der fundamentalen Aussichten in den kommenden Jahren./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,71 % und einem Kurs von 41,45EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46,40

Kursziel alt: 43,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

