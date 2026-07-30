Apples iPhone-Umsatz wächst um mehr als ein Fünftel
- iPhone-Umsatz stieg fast 22 Prozent auf 54,25 Mrd
- Gesamtumsatz stieg 16 Prozent auf 109,4 Mrd
- Tim Cook übergibt Führung an John Ternus im Sept
CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat im vergangenen Quartal ein starkes Wachstum in seinem iPhone-Geschäft verzeichnet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um nahezu 22 Prozent auf 54,25 Milliarden Dollar. Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Das Ende Juni abgeschlossene Vierteljahr war das letzte volle Quartal unter Regie des langjährigen Konzernchefs Tim Cook, der zum September die Führung an den bisherigen Hardware-Boss John Ternus übergibt.
Insgesamt stieg der Apple-Umsatz um 16 Prozent auf gut 109,4 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich legte der Gewinn um 27 Prozent auf knapp 29,8 Milliarden Dollar zu. Dazu trugen laut Apple auch bereits verbuchte Rückzahlungen von US-Importzöllen bei, die dem Konzern zustehen, nachdem einige Maßnahmen von Präsident Donald Trump vom Obersten Gericht der USA gekippt worden waren.
Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz Zuwächsen noch höhere Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um rund vier Prozent nach./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,32 % und einem Kurs von 320,2 auf Nasdaq (30. Juli 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,25 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von -7,19 %/+9,74 % bedeutet.
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