Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen von: Sony, Moderna, AbbVie, Eaton, ExxonMobil, Linde und Puma!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
05:00 Uhr, Japan: Sony, Q1-Zahlen
06:30 Uhr, Schweiz: Holcim, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Österreich: OMV, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Clariant, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Belgien: Umicore, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Halbjahreszahlen
07:45 Uhr, Frankreich: Engie, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)
08:00 Uhr, Spanien: Amadeus IT, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Natwest, Halbjahreszahlen
12:00 Uhr, Großbritannien: Linde, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Moderna, Q2-Zahlen
13:45 Uhr, USA: AbbVie, Q2-Zahlen
USA: Eaton, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
Japan: BoJ, Zinsentscheid
01:30 Uhr, Japan: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 6/26
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 6/26
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)
03:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 6/26
08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit Q2/26
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 7/26
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26
15:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 7/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 05:00 JPN BoJ Outlook Report 05:00 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 05:00 JPN BoJ Interest Rate Decision 08:30 JPN BoJ Press Conference 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 14:30 USA Employment Cost Index 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 15:45 USA Chicago PMI 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin