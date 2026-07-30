BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai ernannte den Halbleiterausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur "besten Anlageidee für das dritte Quartal" wegen einer herausragenden Wachstumsperspektive. Preiserhöhungen und die Margenausweitung würden bei dem Unternehmen unterschätzt. Nach der Kurskorrektur biete sein Kursziel von etwa 80 Prozent Steigerungspotenzial. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei sehr attraktiv./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 1.435EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2500

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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