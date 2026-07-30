Branicks Group AG: Lock-Up mit Gläubigern zur Restrukturierung von Anleihen
Branicks stellt seine Finanzstruktur umfassend neu auf: Lock-Up-Vereinbarungen, frisches Kapital und tiefgreifende Governance-Änderungen markieren den Start der Restrukturierung.
Foto: DIC Asset AG
- Branicks hat am 30.07.2026 Lock‑Up‑Vereinbarungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern (Ad‑hoc‑Gruppe, hält 60,4% der Anleihe) und mit Gläubigern der Schuldscheine/Namensschuldverschreibungen (macht >90% der SSD/NSV aus) zur Verlängerung und Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten (Anleihe ursprünglich €400 Mio; SSD/NSV gesamt €179,5 Mio) unterzeichnet.
- Wirksamkeit wesentlicher Verpflichtungen hängt von Bedingungen ab, u. a. dem Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden, der Bestellung von Josef Schultheis als Chief Restructuring Officer (CRO) in den Vorstand und dem Beitritt von Inhabern, die 100% der SSD/NSV repräsentieren; Frist zur Erfüllung: spätestens 31.07.2026.
- New Money: Vor Abschluss Zusagen für Überbrückungsfinanzierungen von €35 Mio (Branicks) und €60 Mio (VIB) mit Backstop (kapitalisierte Backstop‑Fee erhöht Nominal auf €36,1 Mio bzw. €61,9 Mio). Diese Überbrückungsfinanzierungen werden beim Closing 1:1 in langfristiges New Money überführt; langfristiges New Money endfällig 30.09.2029 mit 10,0% p.a. in bar.
- Aufteilung/Restrukturierung der Verbindlichkeiten: Anleihe wird in Senior Secured Principal Instruments mit reduziertem Nennbetrag €258,8 Mio geändert; SSD/NSV in Senior Secured Instrumente mit reduziertem Gesamtnennbetrag €116,2 Mio. Zusätzlich werden unbesicherte nachrangige Subordinated Principal Instruments ausgegeben (Anleihe‑Seite €151,5 Mio; SSD‑Seite €68,0 Mio) – Gesamt‑Subordinated‑Nennbetrag beim Closing inkl. Subordination‑Fee: €219,5 Mio.
- Laufzeiten und Verzinsung: Senior Secured Principal Instruments endfällig 30.09.2030 mit 7,5% p.a. bar; Subordinated Principal Instruments endfällig 30.09.2038 mit 15% p.a. (Branicks kann Zinsen als PIK statt bar zahlen). Zudem diverse Gebühren: €15 Mio Subordination‑Fee, 50 bps Extension Fee, 200 bps Einmalgebühr zum 31.12.2028 und 100 bps Exit Fee.
- Governance & weiterer Fahrplan: Bestellung von Josef Schultheis als CRO/Vorstand und Neubesetzungen im Aufsichtsrat vorgesehen (inkl. sofortiges Ausscheiden des aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden); CEO Sonja Wärntges bleibt vorübergehend, legt Amt spätestens 31.12.2026 nieder. Parallel sollen Vermögensverkäufe geplant/umgesetzt werden; Restrukturierung soll über zwei Abstimmungen ohne Versammlung (SchVG §18) umgesetzt werden.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei BRANICKS Group ist am 31.12.2026.
-1,58 %
-14,77 %
-12,10 %
-28,18 %
-52,02 %
-79,07 %
-93,68 %
-89,17 %
-96,03 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte