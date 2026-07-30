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    BRANICKS Group AG gelingt umfassende Gläubiger-Restrukturierung

    Die Branicks Group AG und VIB Vermögen AG stellen ihre Finanzierung grundlegend neu auf: Lock-Up-Vereinbarungen, frisches Kapital und neue Laufzeiten bilden das Kernstück.

    BRANICKS Group AG gelingt umfassende Gläubiger-Restrukturierung
    Foto: DIC Asset AG
    • Lock-Up Vereinbarungen mit einer Ad-hoc Gruppe von Anleihegläubigern (EUR 400 Mio) sowie Gläubigern der SSD/NSV unterzeichnet; Ziel ist die vollständige Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten und Verlängerung der Fälligkeiten.
    • New Money in Höhe von 35 Mio EUR für Branicks Group AG und 60 Mio EUR für die VIB Vermögen AG wird gesichert durch einen Backstop-Mechanismus.
    • Transaktion sieht pari passu und pro rata Behandlung der Finanzverbindlichkeiten vor und führt Bridging-Finanzierungen in langfristige Instrumente über (New Money).
    • Langfristige New Money-Instrumente: Senior Secured Principal Instruments endfällig am 30.09.2030 (7,5 % p.a.) und Subordinated Principal Instruments endfällig am 30.09.2038 (15 % p.a.); Make-Whole-Klausel bei früherer Rückzahlung; Zinszahlungen können auch als PIK erfolgen.
    • Governance: Josef Schultheis wird CRO; Sonja Wärntges bleibt Vorstandsvorsitzende bis spätestens 31.12.2026; im Aufsichtsrat von Branicks und VIB erfolgen Neubesetzungen.
    • Vermögenswerte und Sicherheiten: Plan zum Verkauf weiterer Vermögenswerte zur Schuldenreduktion; umfassendes Sicherheitenpaket (LuxCo-Struktur, Anteilsverpfändungen, Intercreditor-Vereinbarung); Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit DIC Real Estate Investments KGaA und VIB zur Eintragung.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei BRANICKS Group ist am 31.12.2026.


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    ISIN:DE000A1X3XX4WKN:A1X3XX
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