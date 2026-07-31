Supermicro erweitert DCBBS um die präzise konstruierte AI Rack-Serie, um die Bereitstellung und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu beschleunigen

Branchenführende Qualität, werkseitige Vormontage und ein modularer Aufbau ermöglichen eine schnelle Integration von Systemen und Flüssigkeitskühlkomponenten und verkürzen die Time-to-Online (TTO)

Zehn Rack-Modelle sind in den Konfigurationen 44OU, 48U, 48OU und 52U erhältlich und ermöglichen eine Integration in das Rechenzentrum noch am selben Tag, um eine Vielzahl von Einsatzszenarien zu unterstützen

Zertifiziert für eine statische Tragfähigkeit von bis zu über 5.500 lb./2.500 kg, um die Rechenleistung pro Rack zu maximieren, was höhere Rechendichten und eine optimale Raumnutzung ermöglicht

SAN JOSE, Kalifornien, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den „Data Center Building Block Solutions" (DCBBS), gab heute die Einführung eines umfassenden Portfolios an Racks bekannt, die speziell für den Einsatz in geschäftskritischen KI-Rechenzentren mit hoher Dichte entwickelt wurden. Der ORv3-Standard ermöglicht es Supermicro, seinen Kunden eine Reihe von Racks anzubieten, die die Integration von Flüssigkeitskühlungslösungen für Systeme mit hoher Rechenleistung vereinfachen, was zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) führt. Die DCBBS-Racks von Supermicro werden getestet und anschließend in stoß- und vibrationsgeprüften Transportkisten als Teil des DCBBS-Portfolios von Supermicro ausgeliefert. Diese für bestimmte Workloads optimierten Lösungen im Rack- und Cluster-Maßstab sind validiert und vom ersten Tag an einsatzbereit.

„Eine KI-Infrastruktur beginnt mit dem richtigen Fundament, und unser speziell entwickeltes Rack-Portfolio ist darauf ausgelegt, jede Phase der Bereitstellung zu beschleunigen", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Als zentraler Bestandteil unserer DCBBS-Technologien ermöglichen diese hochdichten, für die Flüssigkeitskühlung optimierten Racks unseren Kunden, KI-Cluster schneller bereitzustellen, die Rechendichte zu maximieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Dank unserer Produktionskapazitäten können wir monatlich bis zu 3.000 dieser fortschrittlichen Racks liefern, darunter 2.000 flüssigkeitsgekühlte Racks aus unseren Werken weltweit, die sofort in bestehenden und neuen Rechenzentren eingesetzt werden können. Die Racks sind Plug-and-Play-fähig und können sofort im Rechenzentrum des Kunden installiert werden."