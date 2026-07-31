Neu im Index und gleich abgestraft: Hochtief, Almonty Industries, AT&S und Marvell Technology im Härtetest Eine Indexaufnahme gilt als Ritterschlag. Doch Ende Juni wurde sie für gleich vier Börsenstars zur Falle. Wer auf DAX-Neuling Hochtief, den Wolfram-Hoffnungsträger Almonty Industries oder die KI-Raketen AT&S und Marvell Technology setzte, erlitt …



