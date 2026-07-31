Neu im Index und gleich abgestraft: Hochtief, Almonty Industries, AT&S und Marvell Technology im Härtetest
Eine Indexaufnahme gilt als Ritterschlag. Doch Ende Juni wurde sie für gleich vier Börsenstars zur Falle. Wer auf DAX-Neuling Hochtief, den Wolfram-Hoffnungsträger Almonty Industries oder die KI-Raketen AT&S und Marvell Technology setzte, erlitt …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Eine Indexaufnahme gilt als Ritterschlag. Doch Ende Juni wurde sie für gleich vier Börsenstars zur Falle. Wer auf DAX-Neuling Hochtief, den Wolfram-Hoffnungsträger Almonty Industries oder die KI-Raketen AT&S und Marvell Technology setzte, erlitt innerhalb weniger Wochen zweistellige Kursverluste. Kein Zufall, sondern ein Mechanismus, den Anleger kennen sollten – und aus dem sich womöglich neue Einstiegschancen ergeben. Wir haben die vier Aktien unter die Lupe genommen und die aktuellen Notierungen mit den Kurszielen der Analysten verglichen.
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