China kauft Gold! Sogar viel mehr als gedacht? Barrick Mining, Newmont und Lahontan Gold profitieren.
Während der Goldpreis die Marke von 4.000 USD verteidigt, kauft China kräftig zu. Nach Angaben der chinesischen Zentralbank hat das Reich der Mitte allein im Juni 15 Tonnen Gold gekauft. Dies ist so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Am Markt …
Foto: esg-aktien.de
Während der Goldpreis die Marke von 4.000 USD verteidigt, kauft China kräftig zu. Nach Angaben der chinesischen Zentralbank hat das Reich der Mitte allein im Juni 15 Tonnen Gold gekauft. Dies ist so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Am Markt wird zudem seit Längerem vermutet, dass Chinas tatsächliche Goldkäufe erheblich über den offiziell ausgewiesenen Mengen liegen. Damit könnte Gold vor einer neuen Rally stehen. Für Anleger, die vom langfristig steigenden Goldpreis profitieren wollen, gelten Barrick Mining und Newmont als Basisinvestments im Goldsektor. Sie bieten einen vergleichsweise direkten Hebel auf den Goldpreis. Steigende Verkaufspreise können sich bei stabilen Förderkosten überproportional auf Cashflow und Gewinn auswirken. Gleichzeitig bleiben operative Risiken, Kostensteigerungen und politische Unsicherheiten in einzelnen Förderländern bestehen. Für einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis bieten sich Explorationsunternehmen zur Depotbeimischung an.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte