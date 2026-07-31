China kauft Gold! Sogar viel mehr als gedacht? Barrick Mining, Newmont und Lahontan Gold profitieren. Während der Goldpreis die Marke von 4.000 USD verteidigt, kauft China kräftig zu. Nach Angaben der chinesischen Zentralbank hat das Reich der Mitte allein im Juni 15 Tonnen Gold gekauft. Dies ist so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Am Markt …



