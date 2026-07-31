🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLahontan Gold AktievorwärtsNachrichten zu Lahontan Gold
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    China kauft Gold! Sogar viel mehr als gedacht? Barrick Mining, Newmont und Lahontan Gold profitieren.

    Während der Goldpreis die Marke von 4.000 USD verteidigt, kauft China kräftig zu. Nach Angaben der chinesischen Zentralbank hat das Reich der Mitte allein im Juni 15 Tonnen Gold gekauft. Dies ist so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Am Markt …

    China kauft Gold! Sogar viel mehr als gedacht? Barrick Mining, Newmont und Lahontan Gold profitieren.
    Foto: esg-aktien.de
    Während der Goldpreis die Marke von 4.000 USD verteidigt, kauft China kräftig zu. Nach Angaben der chinesischen Zentralbank hat das Reich der Mitte allein im Juni 15 Tonnen Gold gekauft. Dies ist so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Am Markt wird zudem seit Längerem vermutet, dass Chinas tatsächliche Goldkäufe erheblich über den offiziell ausgewiesenen Mengen liegen. Damit könnte Gold vor einer neuen Rally stehen. Für Anleger, die vom langfristig steigenden Goldpreis profitieren wollen, gelten Barrick Mining und Newmont als Basisinvestments im Goldsektor. Sie bieten einen vergleichsweise direkten Hebel auf den Goldpreis. Steigende Verkaufspreise können sich bei stabilen Förderkosten überproportional auf Cashflow und Gewinn auswirken. Gleichzeitig bleiben operative Risiken, Kostensteigerungen und politische Unsicherheiten in einzelnen Förderländern bestehen. Für einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis bieten sich Explorationsunternehmen zur Depotbeimischung an.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    China kauft Gold! Sogar viel mehr als gedacht? Barrick Mining, Newmont und Lahontan Gold profitieren. Während der Goldpreis die Marke von 4.000 USD verteidigt, kauft China kräftig zu. Nach Angaben der chinesischen Zentralbank hat das Reich der Mitte allein im Juni 15 Tonnen Gold gekauft. Dies ist so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Am Markt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     