Bundesagentur für Arbeit stellt Juli-Statistik vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt an diesem Freitag ihre Juli-Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt vor. Die Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Situation waren zuletzt wieder geschwunden, nachdem die Arbeitsagenturen mittelfristig eher eine schwierigere Situation erwarten.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt seit inzwischen vier Jahren kontinuierlich. Im Juni waren 2,936 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 22.000 mehr als ein Jahr zuvor. Im Juli ist wegen der in vielen Bundesländern bereits begonnenen Sommerpause saisonbedingt ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat um 65.000 nach oben.