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    Bundesagentur für Arbeit stellt Juli-Statistik vor

    Für Sie zusammengefasst
    • BA legt Juli-Statistik zum deutschen Arbeitsmarkt vor
    • Arbeitslosigkeit seit vier Jahren steigend, 2,936 Mio
    • Stellenmarkt verliert Substanz, Energiepreise belasten
    Bundesagentur für Arbeit stellt Juli-Statistik vor
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt an diesem Freitag ihre Juli-Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt vor. Die Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Situation waren zuletzt wieder geschwunden, nachdem die Arbeitsagenturen mittelfristig eher eine schwierigere Situation erwarten.

    Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt seit inzwischen vier Jahren kontinuierlich. Im Juni waren 2,936 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 22.000 mehr als ein Jahr zuvor. Im Juli ist wegen der in vielen Bundesländern bereits begonnenen Sommerpause saisonbedingt ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat um 65.000 nach oben.

    Arbeitsmarktforschern zufolge hatte der Arbeitsmarkt bis vor einiger Zeit ungeachtet steigender Arbeitslosigkeit noch davon profitiert, dass in vielen Berufen eingestellt und die Beschäftigung nach oben ging. Dieser Effekt ist verpufft. "Die Arbeitslosigkeit steigt seit vier Jahren, aber lange gab es trotzdem noch einen positiven Beschäftigungsausblick", sagte IAB-Forscher Enzo Weber. "Angesichts von Wirtschaftskrise und demografischer Schrumpfung reicht es dafür mittlerweile nicht mehr."

    Die Ökonomin Virginia Sondergeld von der Jobseite Indeed erklärte: "Der deutsche Stellenmarkt steht heute nur noch minimal über dem Niveau vor der Pandemie und verliert weiter an Substanz." Als Grund sieht sie unter anderem den Energiepreisschock infolge des Krieges im Nahen Osten./dm/DP/zb







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