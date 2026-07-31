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    Trump

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    Vereinbarung zur Entwaffnung der Hamas erzielt

    Für Sie zusammengefasst
    • USA initiieren Friedensrat und Einigung zur Entwaffnung
    • Vereinbarung zur vollständigen Entwaffnung der Hamas
    • Trump schreibt auf Truth Social von monumentalem Schritt
    Trump - Vereinbarung zur Entwaffnung der Hamas erzielt
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von den USA initiierte sogenannte Friedensrat hat laut US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt. Das sei "ein monumentaler Schritt" hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/zb



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