Trump
Vereinbarung zur Entwaffnung der Hamas erzielt
Für Sie zusammengefasst
- USA initiieren Friedensrat und Einigung zur Entwaffnung
- Vereinbarung zur vollständigen Entwaffnung der Hamas
- Trump schreibt auf Truth Social von monumentalem Schritt
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von den USA initiierte sogenannte Friedensrat hat laut US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt. Das sei "ein monumentaler Schritt" hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/zb
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