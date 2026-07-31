Hamas haben Entwaffnung zugestimmt

WASHINGTON/TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas soll laut US-Kreisen und Quellen aus dem umstrittenen Friedensrat einer Entwaffnung und der Entmilitarisierung des Gazastreifens zugestimmt haben. Über Vermittler hätten diese "dem finalen Text des Zeitplans zugestimmt, wie er ihnen in unserer letzten Vermittlungssitzung vorgelegt wurde", sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dies schließe auch einen Artikel ein, der "die vollständige Entwaffnung" beinhalte.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der von den USA initiierte Friedensrat eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt habe.