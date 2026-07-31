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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 31. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Breite Veröffentlichung Quartals- und Halbjahreszahlen
    • Wichtige Konjunkturdaten: Preise und Arbeitsmarkt
    • BoJ Zinsentscheid und mögliches GEMA-Urteil
    TAGESVORSCHAU - Termine am 31. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen
    06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen
    06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen
    07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen
    07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen
    12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen
    12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen
    13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Eaton, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26
    08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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