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    Fielmann sieht Potenzial für bis zu 100 weitere Filialen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bis zu 100 neue Filialen in DACH in fünf Jahren
    • Marktanteil 57% nach Stück, 25% Umsatz, 6,7 Mio Brillen
    • Deutschland sehr preisgetriebener Augenoptikmarkt
    Fielmann sieht Potenzial für bis zu 100 weitere Filialen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Fielmann-Chef Marc Fielmann sieht in den nächsten fünf Jahren Potenzial für bis zu 100 weitere Augenoptik-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sagte Fielmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht betreibt die Augenoptiker-Kette bislang mehr als 700 Geschäfte in den drei Ländern.

    Mit Blick auf den Heimatmarkt sagte Fielmann: "Wir haben noch erhebliches Wachstumspotenzial in Deutschland." Der Marktanteil sei schon vergangenes Jahr ausgeweitet worden. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch dieses Jahr tun." Der Marktanteil habe nach Absatz mit 6,7 Millionen Brillen bei 57 Prozent gelegen und nach Umsatz bei 25 Prozent.

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    Schwierigkeiten mit dem Bundeskartellamt gebe es nicht. "Das Kartellamt möchte vermeiden, dass der Kunde keine Auswahl mehr hat", sagte er. "Wenn es in einer Stadt beispielsweise sechs Augenoptiker gibt und wir sind, wie oft, einer davon, dann gibt es kartellrechtlich keine Herausforderung." Größere Zukäufe anderer Optiker seien in Deutschland derzeit nicht geplant.

    Augenoptikmarkt "sehr preisgetrieben"

    Fielmann sagte: "Deutschland ist der wettbewerbsintensivste Augenoptikmarkt der Welt." Der Markt sei sehr preisgetrieben. Das heißt, dass Kunden Kaufentscheidungen vor allem auf Grundlage der Preise treffen.

    Fielmanns größter Wettbewerber hierzulande ist die Kette Apollo, die zur französisch-italienischen EssilorLuxottica-Gruppe gehört. Apollo betreibt eigenen Angaben zufolge inklusive der Franchisepartner rund 900 Filialen in Deutschland.

    Fielmann (37) leitet seit November 2019 allein das gleichnamige Augenoptik-Unternehmen, das nach eigenen Angaben das drittgrößte weltweit ist. Die erste Niederlassung öffnete Fielmanns Vater Günther Fielmann 1972 in Cuxhaven. In Europa und den USA betreibt das Unternehmen rund 1.300 Geschäfte./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 164 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +6,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +20,34 %/+51,62 % bedeutet.





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