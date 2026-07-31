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    Tesla stellt erste 1.000 Mitarbeiter in Grünheide neu ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Erste 1.000 eingestellt für 6.200 Autos pro Woche
    • Nächste 1.000 ab Oktober für 7.500 Autos pro Woche
    • 3.500 neue Arbeitsplätze und rund 220 Mio Euro
    Tesla stellt erste 1.000 Mitarbeiter in Grünheide neu ein
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat in seinem deutschen Werk in Grünheide mit der Aufstockung der Mitarbeiterzahl um mehrere Tausend begonnen. "Die ersten 1.000 Mitarbeiter für die erste Phase des Hochlaufs von 5.000 auf 6.200 Fahrzeuge pro Woche sind bereits eingestellt", teilte eine Tesla-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

    Die Rekrutierung der nächsten 1.000 Beschäftigten für die ab Oktober beginnende Ausweitung auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche starte im September. Damit trotzt Tesla dem Trend bei anderen Autobauern.

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    Das Unternehmen kündigte im April an, die Produktion angesichts der gestiegenen Nachfrage deutlich auszuweiten. In einer ersten Phase sollen 1.000 neue Mitarbeiter hinzukommen, um die Zahl der Fahrzeuge um ein Fünftel auf 6.200 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Dies war ab Juli geplant.

    Ab Oktober soll damit begonnen werden, das Produktionsvolumen um ein weiteres Fünftel auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren. Dafür sollen weitere 1.000 Mitarbeiter neu eingestellt werden.

    Tesla hatte in einer ersten Phase eine Produktion in Grünheide von 500.000 Autos im Jahr angepeilt. Diese Zahl sollte mit einem Ausbau auf eine Million im Jahr verdoppelt werden. Der Ausbau, den das Unternehmen von der Marktlage abhängig macht, lag allerdings zunächst auf Eis. Mit 7.500 Fahrzeugen pro Woche wären es nun rechnerisch rund 375.000 im Jahr.

    Inklusive der Pläne zum Ausbau der Batteriezellfertigung mit 1.500 neuen Mitarbeitern sollen 3.500 Arbeitsplätze neu entstehen. Knapp 250 Millionen US-Dollar - umgerechnet rund 220 Millionen Euro - will Tesla nach früheren Zahlen dafür investieren. Zuletzt arbeiteten knapp 11.000 Menschen in dem Werk. Mehr als 30 Märkte werden nach Unternehmensangaben bisher aus Grünheide beliefert, weitere Märkte sollen erschlossen werden.

    Damit hat sich der E-Autobauer von dem Absatzeinbruch im vergangenen Jahr erholt. Bei den Neuzulassungen legte Tesla im ersten Halbjahr 2026 nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes 224,6 Prozent zu, der chinesische E-Auto-Hersteller BYD registrierte ein Plus von 315,2 Prozent./vr/DP/zb

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 308,9 auf Nasdaq (31. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Bil..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 461,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +24,66 %/+61,89 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den fallenden Kurs und die Gefahr, unter 300 USD zu rutschen, Volatilität als mögliches Signal für eine Trendwende sowie Zweifel an weiteren Kursgewinnen. Diskutiert werden Musk‑Äußerungen als Nachfrage-/Sentimentrisiko, technische Defizite bei FSD/Autonomie (Tesla hinter Waymo), die großen Restaufwände bei Robotik, Channel‑Stuffing bei Auslieferungszahlen und begrenzte Absatzchancen für Haushaltsroboter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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