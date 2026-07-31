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    Reiche fordert von Brüssel mehr Technologieoffenheit für Autoindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Fordert von Brüssel mehr Technologieoffenheit für Autos
    • Flexiblere CO2-Grenzwerte verhindern Strafzahlungen
    • Grüner Stahl soll anrechenbar werden für Absatz
    Reiche fordert von Brüssel mehr Technologieoffenheit für Autoindustrie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert die EU-Kommission zu deutlich mehr Technologieoffenheit für die Autoindustrie auf. Auf die Frage, wie die Autoindustrie aus der Krise kommen könne, sagte Reiche in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Zunächst erstmal ist es wichtig, dass Brüssel jetzt wahr macht, die Flottenregulierung so zu flexibilisieren, dass keine Strafzahlungen drohen." Es gehe zum Beispiel um flexiblere CO2-Grenzwerte und Anpassungsfaktoren, so dass die Automobilindustrie in der Lage sei, die Transformation mitzugestalten.

    "Sie wollen, sie können; die Palette unserer Automobilhersteller ist beeindruckend. Aber die Transformation kostet Zeit und Geld", sagte Reiche. "Strafzahlungen entziehen Unternehmen jenes Geld, das sie brauchen, um in die Transformation zu gehen." Reiche machte deutlich, dass die Autohersteller eine ganze Palette von Antriebskonzepten bräuchten, um in jedem Automarkt der Welt anbieten zu können.

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    Strafzahlungen drohen, wenn Hersteller sogenannte CO2-Flottengrenzwerte verfehlen. Im Mai 2025 hatten die EU-Länder entschieden, dass Europas Autobauer mehr Zeit bekommen, um EU-Klimavorgaben einzuhalten. CO2-Flottengrenzwerte müssen nun bis einschließlich 2027 nicht jährlich eingehalten werden. Stattdessen zählen die Durchschnittswerte aus drei Jahren.

    Die Autoindustrie steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel hin zu klimafreundlicheren Antrieben. Viele deutsche Hersteller haben Gewinneinbrüche gemeldet - am Donnerstag erst BMW . Vor allem die Geschäfte in China liefen für die Münchner schlecht.

    Reiche sagte, sie glaube, dass die Anrechenbarkeit von nachhaltig hergestelltem Stahl ein gutes Element sein könne, um zwei Dinge miteinander zu verbinden: "Nämlich für grünen, teureren Stahl einen Absatzmarkt zu finden und das Automobil insgesamt zu betrachten, wegzukommen sozusagen vom reinen Antrieb, sondern wie ein Automobil in Europa hergestellt wird, ob dies nachhaltiger ist als zum Beispiel in China", so die Ministerin./hoe/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 60,45 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,92 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +2,56 %/+48,88 % bedeutet.





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