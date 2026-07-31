🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verkäufe mobiler Klimaanlagen mehr als verdoppelt

    Für Sie zusammengefasst
    • 387.100 verkaufte mobile Klimageräte im Halbjahr
    • Mai 79.700 und Juni 290.200 starke Zuwächse
    • Durchschnittspreis 354 Euro und teils ausverkauft
    Verkäufe mobiler Klimaanlagen mehr als verdoppelt
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hitzewelle treibt die Nachfrage nach mobilen Klimageräten. Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben des Marktforschers NIQ in Deutschland rund 387.100 verkauft. Das waren 219.000 Geräte und 130 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

    Im Mai wurden rund 79.700 Geräte gekauft, etwa 56.100 mehr als im Vorjahresmonat (plus 238 Prozent). Im Juni stieg die Zahl der verkauften Geräte um 159.100 auf rund 290.200 (plus 121 Prozent). Laut NIQ handelt es sich - sowohl für Juni als auch im ersten Halbjahr - um die höchsten Werte seit Anfang 2023. Ältere Daten liegen dem Unternehmen nicht vor.

    In den Zahlen enthalten sind sowohl mobile Klimageräte, bei denen warme Luft über einen Abluftschlauch nach draußen geleitet wird, als auch tragbare Split-Anlagen, die über eine Innen- und eine Außeneinheit verfügen. Klassische, fest installierte Split-Klimaanlagen waren nicht Teil der Auswertung. Im Juni 2026 kosteten die erfassten Geräte laut NIQ im Schnitt rund 354 Euro, ein Jahr zuvor waren es 342 Euro.

    Vor- und Nachteile mobiler Geräte

    Mobile Klimageräte haben laut Julia Kalkowski, Expertin für technische Konsumgüter bei NIQ, mehrere Vorzüge. Sie seien schnell verfügbar und eine feste Installation sei nicht erforderlich. Dazu seien die Einstiegskosten gering. Nachteile gebe es bei Effizienz und Komfort.

    Die meist leistungsstärkeren mobilen Split-Geräte gewinnen Kalkowski zufolge an Bedeutung. Darauf entfielen im ersten Halbjahr 16,5 Prozent des Absatzes. Mobile Split-Geräte müssen - anders als fest installierte Anlagen - nicht von Fachbetrieben montiert werden, weil keine kältemittelführenden Leitungen verbunden werden müssen.

    Eine Umfrage der dpa unter mehreren Handelsketten hatte kürzlich ergeben, dass mobile Klimageräte infolge der hohen Nachfrage vielerorts vergriffen sind./cr/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Verkäufe mobiler Klimaanlagen mehr als verdoppelt Die Hitzewelle treibt die Nachfrage nach mobilen Klimageräten. Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben des Marktforschers NIQ in Deutschland rund 387.100 verkauft. Das waren 219.000 Geräte und 130 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Mai …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     