HENSOLDT doubles orders in H1 2026 as revenue and profits surge
In the first half of 2026, the Group delivered powerful growth, with record orders, rising revenues and margins, and a confident outlook for the full year.
Foto: Britta Pedersen - dpa
- Order intake doubled to €2,812m in H1 2026 (vs €1,405m), driven by contracts from Germany and other European countries.
- Order backlog hit a record high of €10,356m (vs €7,070m).
- Revenue rose 23.6% to €1,167m in H1 2026, with a book-to-bill ratio of 2.4x.
- Adjusted EBITDA increased 28.5% to €137m, improving the adjusted EBITDA margin to 11.8%.
- Both segments grew: Sensors order intake €1,979m (revenue €955m, adjusted EBITDA €113m); Optronics saw an exceptional rise to €971m orders (revenue €219m, adjusted EBITDA €24m, margin 10.9%).
- Outlook for FY2026 confirmed: expected group revenue ~€2,750m, book-to-bill 1.5–2.0x, adjusted EBITDA margin 18.5–19.0%, and target cash conversion ~50% of adjusted EBITDA; adjusted free cash flow improved to -€136m in H1.
The next important date, Half-year financial report 2026, at HENSOLDT is on 31.07.2026.
At this time, the index MDAX was at 32.409,46PKT (+0,71 %).
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