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    HENSOLDT: Auftragseingang im H1 2026 verdoppelt – Umsatz & Ergebnis klettern

    Starkes Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Auftragseingang, Umsatz und Ertrag legen deutlich zu, der Auftragsbestand erreicht Rekordniveau – der Ausblick bleibt ambitioniert.

    HENSOLDT: Auftragseingang im H1 2026 verdoppelt – Umsatz & Ergebnis klettern
    Foto: Britta Pedersen - dpa
    • Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 verdoppelt auf 2.812 Mio EUR (Vorjahr 1.405 Mio EUR)
    • Auftragsbestand erreicht Rekordhöhe von 10.356 Mio EUR (Vorjahr 7.070 Mio EUR)
    • Umsatz steigt auf 1.167 Mio EUR (Vorjahr 944 Mio EUR) – +23,6%
    • Bereinigtes EBITDA wächst auf 137 Mio EUR – +28,5% zum Vorjahr (107 Mio EUR)
    • Bereinigte EBITDA‑Marge verbessert sich auf 11,8% (Vorjahr 11,3%)
    • Ausblick für 2026 bestätigt: Umsatz ca. 2.750 Mio EUR; Book-to-Bill 1,5x–2,0x; bereinigte EBITDA‑Marge 18,5%–19,0%; bereinigter Free Cashflow ~50% des bereinigten EBITDA

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei HENSOLDT ist am 31.07.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.409,46PKT (+0,71 %).


    HENSOLDT

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    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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