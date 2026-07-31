HENSOLDT: Auftragseingang im H1 2026 verdoppelt – Umsatz & Ergebnis klettern
Starkes Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Auftragseingang, Umsatz und Ertrag legen deutlich zu, der Auftragsbestand erreicht Rekordniveau – der Ausblick bleibt ambitioniert.
Foto: Britta Pedersen - dpa
- Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 verdoppelt auf 2.812 Mio EUR (Vorjahr 1.405 Mio EUR)
- Auftragsbestand erreicht Rekordhöhe von 10.356 Mio EUR (Vorjahr 7.070 Mio EUR)
- Umsatz steigt auf 1.167 Mio EUR (Vorjahr 944 Mio EUR) – +23,6%
- Bereinigtes EBITDA wächst auf 137 Mio EUR – +28,5% zum Vorjahr (107 Mio EUR)
- Bereinigte EBITDA‑Marge verbessert sich auf 11,8% (Vorjahr 11,3%)
- Ausblick für 2026 bestätigt: Umsatz ca. 2.750 Mio EUR; Book-to-Bill 1,5x–2,0x; bereinigte EBITDA‑Marge 18,5%–19,0%; bereinigter Free Cashflow ~50% des bereinigten EBITDA
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei HENSOLDT ist am 31.07.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.409,46PKT (+0,71 %).
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