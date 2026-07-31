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    Strong H1: 11.5% Organic Growth in Recurring EBIT; Guidance Upgraded

    Holcim delivers strong H1 2026 results, boosting profitability, expanding its global footprint, and upgrading full-year guidance on the back of solid organic growth.

    Strong H1: 11.5% Organic Growth in Recurring EBIT; Guidance Upgraded
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Recurring EBIT up 11.5% organically to CHF 1,438 million in H1 2026; up 13.1% in Q2
    • Net sales up 5.2% organically to CHF 7,925 million in H1 2026; up 6.4% in Q2
    • Recurring EBIT margin at 18.1%, with improving momentum
    • EPS before impairment and divestments of CHF 1.69, up 7.4%
    • Two strategic acquisitions closed: Xella and a majority stake in Cementos Pacasmayo, expanding in Building Solutions and Latin America
    • Full-year 2026 guidance upgraded: around 5% organic net sales growth and around 10% organic recurring EBIT growth, with free cash flow around CHF 2 billion

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Holcim is on 31.07.2026.


    Holcim

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    ISIN:CH0012214059WKN:869898
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    Strong H1: 11.5% Organic Growth in Recurring EBIT; Guidance Upgraded Holcim delivers strong H1 2026 results, boosting profitability, expanding its global footprint, and upgrading full-year guidance on the back of solid organic growth.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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