How We Executed the Strategy to Strengthen Our Market Position
In a year marked by strategic expansion and solid top-line momentum, the Group delivered robust order intake, rising sales, and transformative acquisitions shaping its future growth.
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- Order intake reached CHF 295.2 million, up 3.9% YoY and 8.5% in local currencies, with 0.9% organic growth.
- Sales rose to CHF 269.9 million, up 9.0% YoY, 14.1% in local currencies, and 5.4% organic.
- EBITDA was CHF 39.9 million (margin 14.8%), with EBIT of CHF 27.0 million (10.0% margin); margins affected by higher R&D/investment and acquisition-related costs.
- Net profit stood at CHF 19.8 million (7.3% margin); operating cash flow CHF 39.4 million (+80.7%); free cash flow negative CHF -19.4 million due to acquisitions.
- Royal Apollo Group acquisition completed on May 1, 2026, expanding the platform, strengthening the FMCG vertical and Lifetime Service, and adding spiral conveyor technology with cross-selling potential.
- Stephan Schärer appointed CFO on June 1, 2026 to strengthen financial performance management and support sustainable margin growth.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at INTERROLL HOLDING is on 31.07.2026.
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Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
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