Hensoldt verdoppelt Aufträge im ersten Halbjahr - Zahlen leicht über Erwartungen
- Nato-Aufrüstung sorgt für starke Nachfrage
- Auftragseingang im Halbjahr verdoppelt auf 2,8 Mrd
- Rekordbestellungen 10,4 Mrd und Ebitda 11,8
TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Aufrüstung der Nato-Staaten beschert Hensoldt eine hohe Nachfrage. "Die politischen Entscheidungen für höhere Verteidigungsausgaben konkretisieren sich nun in unserem Auftragsbuch", sagte Firmenchef Oliver Dörre am Freitag zur Vorlage von Geschäftszahlen in Taufkirchen. In den ersten sechs Monaten verdoppelte der Rüstungselektronikkonzern seinen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,8 Milliarden Euro.
Insgesamt sitzt Hensoldt auf Bestellungen im Rekordwert von 10,4 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 23,6 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 28,5 Prozent auf 137 Millionen Euro nach oben. Die entsprechende Marge betrug 11,8 Prozent nach 11,3 Prozent ein Jahr zuvor.
Insgesamt hatten Analysten etwas weniger erwartet. Obwohl der bereinigte freie Barmittelzufluss laut Hensoldt zu diesem Zeitpunkt des Jahres typischerweise auf dem tiefsten Stand ist, verbesserte er sich dank Anzahlungen von minus 181 Millionen auf minus 136 Millionen Euro./niw/mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 83,63 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +8,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,96 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +7,62 %/+20,77 % bedeutet.
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