Hensoldt verdoppelt Aufträge im ersten Halbjahr - Zahlen leicht über Erwartungen

Insgesamt hatten Analysten etwas weniger erwartet. Obwohl der bereinigte freie Barmittelzufluss laut Hensoldt zu diesem Zeitpunkt des Jahres typischerweise auf dem tiefsten Stand ist, verbesserte er sich dank Anzahlungen von minus 181 Millionen auf minus 136 Millionen Euro./niw/mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 83,63 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +8,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,96 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +7,62 %/+20,77 % bedeutet.