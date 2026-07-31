Starkes erstes Halbjahr: Recurring EBIT organisch 11,5% – Prognose angehoben
Starkes erstes Halbjahr: Dynamisches EBIT-Wachstum, robuste Margen, gezielte Zukäufe und eine angehobene Prognose bis 2026 unterstreichen die strategische Stärke des Konzerns.
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- Recurring EBIT organisch +11,5% im ersten Halbjahr auf CHF 1.438 Mio, Q2 +13,1%.
- Umsatz organisch +5,2% im ersten Halbjahr auf CHF 7.925 Mio, Q2 +6,4%.
- Recurring EBIT-Marge 18,1% im H1, mit Aufwärtsdynamik im zweiten Quartal.
- Gewinn je Aktie vor Wertminderungen und Veräußerungen +7,4% auf CHF 1,69.
- Zwei strategische Akquisitionen abgeschlossen: Xella (Europa) und Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo (Lateinamerika).
- Jahresprognose 2026 angehoben: ca. 5% organisches Umsatzwachstum, ca. 10% organisches Recurring EBIT-Wachstum; Free Cashflow rund CHF 2 Mrd; über 20% Zuwachs bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 31.07.2026.
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