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    H1 2026 legt die Weichen für H2-Erfolge

    Starkes Wachstum, robuste Nachfrage im Halbleitermarkt und strategische Investitionen prägen das erste Halbjahr 2026 und legen die Basis für weitere Profitabilitätssteigerungen.

    H1 2026 legt die Weichen für H2-Erfolge
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Nettoumsatz H1 2026: CHF 239,8 Mio., +5,6% gegenüber H1 2025; Wechselkursbereinigt +12,7%.
    • EBITDA H1 2026: CHF 31,4 Mio.; EBITDA-Marge 13,1% (vs. 10,1% H1 2025); Einmalbelastungen von 4,5 Mio. CHF für Penang-Hochlauf und Effizienzprogramm belasten die Marge 2026 voraussichtlich um ca. 3 Prozentpunkte.
    • Book-to-Bill seit Jahresbeginn: 1,48 (H1); deutliche Nachfragekraft im Halbleiterbereich.
    • Ausblick H2 2026: fortgesetzter Aufschwung im Halbleiterzyklus; starkes Umsatzwachstum und verbesserte Profitabilität erwartet; Jahresziel 2026: Umsatz CHF 540–570 Mio., EBITDA-Marge 14–17% (inkl. ca. 3pp Einmaleffekte).
    • Penang-Werk: Bau abgeschlossen, Standort wird schrittweise mit Personal besetzt; vollständige Inbetriebnahme geplant für 2027; Investitionen in H1 2026 ca. CHF 29,4 Mio.
    • Free Cashflow/H1 2026: CHF -19,3 Mio. infolge Investitionen (Penang-Gebäude sowie Aufbau von Lagerbeständen); Capex ca. CHF 29,4 Mio. im H1 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 31.07.2026.


    Comet Holding

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    ISIN:CH0360826991WKN:A2DNSP
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