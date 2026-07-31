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    Strong Start to 2026 Sets Up a Thrilling Second Half

    Strong momentum in 2026: net sales, profitability and order intake all advanced, supported by a semiconductor upturn and ongoing efficiency measures.

    Strong Start to 2026 Sets Up a Thrilling Second Half
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Net sales for H1 2026 rose to CHF 239.8 million, up 5.6% from HY1 2025 (CHF 227.2 million), and +12.7% in constant currency.
    • Q2 2026 net sales were CHF 133.5 million, up 25.7% sequentially from Q1/26 (CHF 106.3 million).
    • EBITDA was CHF 31.4 million in HY1 2026, up 36.5% from HY1 2025, with an EBITDA margin of 13.1% (vs. 10.1% HY25); one-time costs of CHF 4.5 million related to Penang ramp-up and efficiency program.
    • Book-to-bill ratio stood at 1.48 year-to-date (6M).
    • Full-year 2026 guidance: net sales of CHF 540–570 million and EBITDA margin of 14.0–17.0%, with one-off items totaling about 3 percentage points.
    • Outlook: semiconductor upturn to continue in H2 2026; efficiency program to be fully implemented by end-2027, aiming for a sustainable EBITDA uplift of CHF 20–30 million from 2028.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Comet Holding is on 31.07.2026.


    Comet Holding

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    ISIN:CH0360826991WKN:A2DNSP
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    Strong Start to 2026 Sets Up a Thrilling Second Half Strong momentum in 2026: net sales, profitability and order intake all advanced, supported by a semiconductor upturn and ongoing efficiency measures.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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