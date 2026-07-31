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    Zahlen veröffentlicht

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    Apple-Aktie bricht ein – Lieferengpässe überschatten Rekord bei iPhone-Verkäufen

    Apple hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Eine enttäuschende Umsatzprognose und anhaltende Lieferengpässe belasten die Aktie nachbörslich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple gibt vorsichtigen Ausblick, Aktie fällt stark
    • iPhone-Umsatz wächst stark, bestes Q3 der Historie
    • Lieferengpässe bremsen Produktion, Chips knapp
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Zahlen veröffentlicht - Apple-Aktie bricht ein – Lieferengpässe überschatten Rekord bei iPhone-Verkäufen
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Apple hat am Donnerstagabend seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2026 vorgelegt und dabei auf den ersten Blick überzeugt. Der iPhone-Konzern erzielte im Quartal einen Umsatz von 109,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie stieg um 29 Prozent auf 2,02 US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten.

    Die Apple-Aktie verlor nachbörslich dennoch 6,3 Prozent auf 312,33 US-Dollar, nachdem sie bereits den regulären Handel mit einem Minus von 1,41 Prozent beendet hatte. Der Ausverkauf wurde vor allem durch den vorsichtigen Ausblick des Managements ausgelöst.

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    Apple prognostiziert schwächeres Wachstum als erwartet

    Für das laufende Quartal erwartet Apple lediglich ein Umsatzwachstum zwischen 9 und 11 Prozent. Damit bleibt der Konzern unter den Markterwartungen, die laut LSEG-Daten bei 12 Prozent lagen.

    Finanzchef Kevan Parekh stellte zudem ein Wachstum der iPhone-Umsätze im mittleren Zehnprozentbereich in Aussicht. Analysten hatten mit einem Anstieg von 17,6 Prozent gerechnet. Auch bei der Bruttomarge erwartet Apple einen Rückgang auf 47 bis 48 Prozent.

    Tim Cook: Lieferkette stößt an ihre Grenzen

    CEO Tim Cook machte während der Analystenkonferenz deutlich, dass Apple derzeit mit außergewöhnlich starken Lieferengpässen konfrontiert sei.

    Nach seinen Angaben fehlen vor allem modernste Fertigungskapazitäten für die Produktion der Apple-eigenen Prozessoren. Besonders betroffen sei die Mac-Sparte.

    Cook erklärte, die Nachfrage nach den aktuellen Produkten übertreffe selbst die eigenen Erwartungen deutlich. Gleichzeitig verfüge die Halbleiterindustrie nicht über genügend Flexibilität, um kurzfristig zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Apple prüfe deshalb alternative Zulieferer für Speicherchips und andere Komponenten.

    iPhone erzielt bestes drittes Quartal der Unternehmensgeschichte

    Der Umsatz im iPhone-Geschäft stieg um 21,7 Prozent auf 54,25 Milliarden US-Dollar und lagen damit über den Analystenschätzungen von 53,86 Milliarden Dollar.

    Marktbeobachter führen den starken Absatz unter anderem darauf zurück, dass viele Verbraucher angesichts steigender Preise bei anderen Apple-Produkten ihre Käufe vorgezogen haben.

    An der Wall Street wird erwartet, dass Apple im Rahmen der Vorstellung der neuen iPhone-Generation im September ebenfalls die Preise anheben könnte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,90 % und einem Kurs von 318,3USD auf Nasdaq (30. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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