Ausschüttungen im Blick: Diese Aktien haben heute Ex-Date

Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 31.07.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

Dividenden-Update: Aktuelle Ex-Dividenden-Aktien am 31.07.2026

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Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

Was bedeutet Ex-Dividende?

Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.