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    FUCHS glänzt im ersten Halbjahr 2026 – Rekorde und starke Aussichten

    FUCHS startet 2026 mit kräftigem Wachstum: Umsatz, Ergebnis und regionale Dynamik legen deutlich zu – trotz Gegenwind durch Inflation und geopolitische Risiken.

    FUCHS glänzt im ersten Halbjahr 2026 – Rekorde und starke Aussichten
    Foto: FUCHS PETROLUB
    • Umsatz in H1 2026 stieg um 11% auf 2.003 Mio. EUR (starke Beschleunigung im 2. Quartal; Ausblick: inflationsbedingt deutlich über 3,7 Mrd. EUR für 2026)
    • EBIT verbesserte sich um 24% auf 260 Mio. EUR, EBIT‑Marge 13%; EBIT‑Prognose für 2026 moderat angehoben auf 460–480 Mio. EUR (vorher ~450 Mio.)
    • Freier Cashflow vor Akquisitionen sank auf 61 Mio. EUR (vorjahr 81) hauptsächlich wegen inflationsbedingtem Aufbau des Nettoumlaufvermögens; Erwartung für 2026: deutlich unter 270 Mio. EUR
    • Starkes regionales Wachstum: EMEA 1.156 Mio. EUR (+11%), Asien‑Pazifik 567 Mio. EUR (+12%, EBIT +42% auf 91 Mio., inkl. 7 Mio. Einmaleffekt), Nord‑ und Südamerika 376 Mio. EUR (+7%, EBIT +49% auf 52 Mio.)
    • Externes Wachstum & Einmaleffekte: Vollkonsolidierung des bisherigen JV Türkei trug ~25 Mio. EUR bei; positives Einmaleffekt von 7 Mio. EUR durch Grundstücksverkauf; einmaliger Konsolidierungsaufwand in der Türkei belastete ebenfalls leicht
    • Risiken und Einschätzung: Anhaltender Konflikt im Nahen Osten verursacht Engpässe bei Grundölen, höhere Rohstoff-, Energie‑ und Logistikkosten und damit Unsicherheiten für H2; FUCHS sieht sich dank globalem Netzwerk und FUCHS100‑Strategie gut positioniert.

    Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei FUCHS Pref ist am 31.07.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.409,46PKT (+0,71 %).


    FUCHS Pref

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    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6
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