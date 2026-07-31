FUCHS Delivers Strong First Half of 2026
In 2026, the company delivered robust growth, stronger profitability and solid cash generation, prompting a higher EBIT outlook while keeping other targets intact.
Foto: FUCHS PETROLUB
- H1 2026 sales revenues EUR 2,003 million, up 11% YoY, driven by strong demand in Q2.
- EBIT EUR 260 million, up 24% YoY, with an EBIT margin of 13.0%.
- Earnings after tax EUR 178 million, up 24% YoY; EPS ordinary EUR 1.35, EPS preference EUR 1.36.
- Free cash flow before acquisitions EUR 61 million, down from EUR 81 million due to inflation-driven increase in net working capital.
- Regional sales: Europe, Middle East and Africa EUR 1,156 million (+11%), Asia-Pacific EUR 567 million (+12%), North and South America EUR 376 million (+7%), consolidation EUR -96 million.
- Outlook: EBIT guidance raised to EUR 460–480 million for 2026; sales revenues and free cash flow outlook unchanged.
The next important date, Conference call for analysts and investors., at FUCHS Pref is on 31.07.2026.
At this time, the index MDAX was at 32.409,46PKT (+0,71 %).
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