Schwaches Diagnostik-Geschäft
Siemens Healthineers senkt Umsatzprognose
- Siemens Healthineers senkt Umsatzprognose 2025/26
- Gewinnprognose steigt nach Zollrückerstattung
- Labordiagnostik rückläufig, Bildgebung nur leicht
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers senkt wegen der anhaltend schwachen Entwicklung seiner zur Disposition stehenden Labordiagnostik-Sparte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. So sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis 2025/26 (per Ende September) nun noch bei 3,5 bis 4,0 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Freitag in Erlangen mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Zuvor hatte Healthineers jeweils einen Prozentpunkt mehr erwartet. Analysten haben hier derzeit ein Plus von 4,5 Prozent auf dem Zettel.
Nach einer Rückerstattung rechtswidrig erhobener US-Zölle erhöhte das zum Technologiekonzern Siemens gehörende Unternehmen dagegen seine Gewinnprognose und erwartet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,35 bis 2,45 Euro, das sind jeweils 15 Cent mehr als zuvor in Aussicht gestellt.
Im dritten Quartal stieg der vergleichbare Umsatz um 2,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro, wie Healthineers weiter mitteilte. Analysten hatten mit einem höheren Wachstum gerechnet. Neben einem Rückgang in der Labordiagnostik verzeichnete der Konzern in seiner größten Sparte, der Bildgebung, ein eher maues Wachstum von 2,3 Prozent, während das Geschäft Precision Therapy mit dem US-Krebsspezialisten Varian um 9,2 Prozent zulegte. Dank der Zoll-Rückerstattung stieg der Gewinn nach Steuern um gut ein Fünftel auf 676 Millionen Euro./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 37,32 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 225,60 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+22,34 % bedeutet.
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,