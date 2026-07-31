Siemens Healthineers senkt Umsatzprognose

Im dritten Quartal stieg der vergleichbare Umsatz um 2,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro, wie Healthineers weiter mitteilte. Analysten hatten mit einem höheren Wachstum gerechnet. Neben einem Rückgang in der Labordiagnostik verzeichnete der Konzern in seiner größten Sparte, der Bildgebung, ein eher maues Wachstum von 2,3 Prozent, während das Geschäft Precision Therapy mit dem US-Krebsspezialisten Varian um 9,2 Prozent zulegte. Dank der Zoll-Rückerstattung stieg der Gewinn nach Steuern um gut ein Fünftel auf 676 Millionen Euro./nas/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 37,32 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +5,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 225,60 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -16,67 %/+22,34 % bedeutet.