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    Musk bestreitet Pläne zu Trennung von Teslas China-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Musk weist Bericht über Trennung vom China ab
    • Shanghai liefert über die Hälfte der Tesla Produktion
    • Fusion mit SpaceX nur möglich ohne China Geschäft
    Musk bestreitet Pläne zu Trennung von Teslas China-Geschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla-Chef Elon Musk hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen. Das seien "Fake News", schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X als Antwort auf einen später gelöschten Beitrag zu einem entsprechenden Bericht der Zeitung "Wall Street Journal". Aus Teslas Werk in Shanghai kommt bisher mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion der Firma. Das einzige andere Werk außerhalb der USA ist in Grünheide bei Berlin.

    Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, einige Tesla-Manager seien angewiesen worden, sich auf eine Trennung vom China-Geschäft vor einem potenziellen Zusammenschluss vorzubereiten. Einer weiteren Quelle zufolge hätten Berater über Optionen wie eine Abspaltung, einen Verkauf oder eine Schließung beraten, schrieb das Blatt.

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    Schon lange Stoff für Gerüchte

    Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Tesla mit der ebenfalls von Musk geführten Raumfahrt- und KI-Firma gibt es schon länger. Bei der Vorlage von Tesla-Quartalszahlen schaffte Musk sie vergangene Woche nicht wirklich aus der Welt. Nach einer entsprechenden Analystenfrage sprach er von Überschneidungen zwischen den Unternehmen - und sagte dann, man könne in einer Telefonkonferenz zu Quartalszahlen nicht über eine Zusammenlegung von Firmen reden. "Das muss mit einem angemessenen Verfahren gemacht werden." Danach übergab er das Wort an Chefjustiziar Brandon Ehrhart, der noch einmal gemeinsame Projekte wie den Bau einer Chipfabrik mit dem Namen Terafab hervorhob

    China-Geschäft stünde Fusion im Weg

    Eine Zusammenlegung von Tesla und SpaceX wäre nicht möglich, solange der Elektroautobauer ein China-Geschäft hat. Denn SpaceX ist aktuell unverzichtbar für die amerikanische Raumfahrt und bekommt viele US-Regierungsaufträge für Raketenstarts - auch für das Militär. Darüber hinaus spielt die Firma eine wichtige Rolle im neuen US-Mondprojekt.

    Das "Wall Street Journal" schrieb, Musk habe das China-Geschäft bereits so organisiert, dass es im Falle geopolitischer Spannungen zwischen Washington und Peking abgetrennt werden könne.

    Ausbau in Grünheide

    Im Werk Grünheide läuft gerade eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl an. "Die ersten 1.000 Mitarbeiter für die erste Phase des Hochlaufs von 5.000 auf 6.200 Fahrzeuge pro Woche sind bereits eingestellt", teilte eine Tesla-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Rekrutierung der nächsten 1.000 Beschäftigten für die ab Oktober beginnende Ausweitung auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche starte im September. Tesla hatte im April angekündigt, die Produktion angesichts einer gestiegenen Nachfrage deutlich auszuweiten.

    Tesla hatte in einer ersten Phase eine Produktion in Grünheide von 500.000 Autos im Jahr angepeilt. Diese Zahl sollte mit einem Ausbau auf eine Million im Jahr verdoppelt werden. Der Ausbau, den das Unternehmen von der Marktlage abhängig macht, lag allerdings zunächst auf Eis. Mit 7.500 Fahrzeugen pro Woche wären es nun rechnerisch rund 375.000 im Jahr.

    SpaceX-Aktie schwächelt

    SpaceX ging im Juni an die Börse und nahm dabei getragen von Musks großen KI-Zukunftsversprechen einen Rekorderlös von rund 75 Milliarden Dollar ein. Nach anfänglichen Kursgewinnen notiert die SpaceX-Aktie inzwischen deutlich unter dem Ausgabepreis. Bei SpaceX hat Musk dank einer höheren Beteiligung und Aktien mit mehr Stimmrechten komplett das Sagen, bei Tesla strebt er eine solche Position seit Jahren an. SpaceX schluckte bereits Musks KI-Firma xAI. Zuvor hatte Musk die Online-Plattform X in xAI eingebracht.

    Musk spricht davon, Tesla vom Autoverkauf auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. In beiden Bereichen liegt Tesla aber hinter seinen ambitionierten Ankündigungen zurück./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 308,9 auf Nasdaq (31. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -3,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 754,11 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +87,17 %/+127,27 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den fallenden Kurs und die Gefahr, unter 300 USD zu rutschen, Volatilität als mögliches Signal für eine Trendwende sowie Zweifel an weiteren Kursgewinnen. Diskutiert werden Musk‑Äußerungen als Nachfrage-/Sentimentrisiko, technische Defizite bei FSD/Autonomie (Tesla hinter Waymo), die großen Restaufwände bei Robotik, Channel‑Stuffing bei Auslieferungszahlen und begrenzte Absatzchancen für Haushaltsroboter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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