Coinbase verfehlt zum dritten Mal in Folge die Erwartungen

Es ist bereits das dritte Quartal in Folge, in dem Coinbase die Prognosen der Wall Street verfehlt. Die Zahlen verdeutlichen, dass die anhaltend schwache Entwicklung am Kryptomarkt trotz einer schrittweisen Diversifizierung des Geschäftsmodells weiterhin erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen hat.

Die Aktie von Coinbase fiel am Donnerstag, nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal, im nachbörslichen Handel um 6,61 Prozent auf 152,77 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erneut sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutlich höherer Verlust als erwartet

Für das zweite Quartal meldete Coinbase einen Verlust von 359,5 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,36 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Verlust von 0,17 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,43 Milliarden US-Dollar oder 5,14 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Umsatz bleibt ebenfalls hinter den Erwartungen zurück

Auch beim Umsatz konnte Coinbase die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Die Erlöse beliefen sich auf 1,22 Milliarden US-Dollar, nachdem Marktbeobachter mit 1,29 bis 1,30 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Rückgang von 1,5 Milliarden auf 1,22 Milliarden US-Dollar.

Besonders das klassische Handelsgeschäft litt unter der geringeren Aktivität an den Kryptomärkten. Die Transaktionserlöse lagen bei 599 Millionen US-Dollar und damit ebenfalls unter den Analystenschätzungen von 628 Millionen US-Dollar.

Schwacher Kryptomarkt belastet das Kerngeschäft

Das zweite Quartal war von einem schwierigen Marktumfeld geprägt. Bitcoin bewegte sich über weite Strecken lediglich in einer engen Handelsspanne, nachdem die Kryptowährung im Quartalsverlauf 14 Prozent an Wert verloren hatte. Ethereum verzeichnete sogar einen Rückgang von 25 Prozent.

Zusätzlich belasteten anhaltend hohe Zinsen, eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sowie deutliche Mittelabflüsse aus Bitcoin-ETFs. Laut Finanzchefin Alesia Haas gingen die Spot-Handelsvolumina der gesamten Kryptobranche im Quartal um mehr als 20 Prozent zurück.

Wiederkehrende Erlöse gewinnen an Bedeutung

Ein Lichtblick bleibt der Ausbau der wiederkehrenden Einnahmen außerhalb des klassischen Handelsgeschäfts. Die Sparte Subscriptions & Services, zu der unter anderem Staking-Angebote, Verwahrungslösungen, institutionelle Dienstleistungen, Coinbase-One-Mitgliedschaften sowie Zinserträge aus dem Stablecoin USDC gehören, erzielte 555 Millionen US-Dollar Umsatz.

Zwar lag auch dieser Wert unter den Analystenerwartungen von 599 Millionen US-Dollar und unter dem Vorjahresniveau, dennoch machte das Segment einen größeren Anteil am Gesamtumsatz aus als zuvor.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 163,6USD auf Nasdaq (31. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar