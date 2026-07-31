🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Erneut enttäuscht

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coinbase verfehlt zum dritten Mal in Folge die Erwartungen

    Coinbase hat Anleger mit enttäuschenden Quartalszahlen verschreckt. Die Kryptobörse verfehlte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erneut die Erwartungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Coinbase verfehlt erneut Umsatz und Gewinn deutlich
    • Verlust 359,5 Mio USD und Aktie fiel 6,61 Prozent
    • Schwacher Kryptomarkt belastet Kerngeschäft deutlich
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Erneut enttäuscht - Coinbase verfehlt zum dritten Mal in Folge die Erwartungen
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Die Aktie von Coinbase fiel am Donnerstag, nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal, im nachbörslichen Handel um 6,61 Prozent auf 152,77 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erneut sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.

    Es ist bereits das dritte Quartal in Folge, in dem Coinbase die Prognosen der Wall Street verfehlt. Die Zahlen verdeutlichen, dass die anhaltend schwache Entwicklung am Kryptomarkt trotz einer schrittweisen Diversifizierung des Geschäftsmodells weiterhin erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    142,28€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 8,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    179,82€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 8,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutlich höherer Verlust als erwartet

    Für das zweite Quartal meldete Coinbase einen Verlust von 359,5 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,36 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Verlust von 0,17 US-Dollar je Aktie gerechnet.

    Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,43 Milliarden US-Dollar oder 5,14 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

    Umsatz bleibt ebenfalls hinter den Erwartungen zurück

    Auch beim Umsatz konnte Coinbase die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Die Erlöse beliefen sich auf 1,22 Milliarden US-Dollar, nachdem Marktbeobachter mit 1,29 bis 1,30 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Rückgang von 1,5 Milliarden auf 1,22 Milliarden US-Dollar.

    Besonders das klassische Handelsgeschäft litt unter der geringeren Aktivität an den Kryptomärkten. Die Transaktionserlöse lagen bei 599 Millionen US-Dollar und damit ebenfalls unter den Analystenschätzungen von 628 Millionen US-Dollar.

    Schwacher Kryptomarkt belastet das Kerngeschäft

    Das zweite Quartal war von einem schwierigen Marktumfeld geprägt. Bitcoin bewegte sich über weite Strecken lediglich in einer engen Handelsspanne, nachdem die Kryptowährung im Quartalsverlauf 14 Prozent an Wert verloren hatte. Ethereum verzeichnete sogar einen Rückgang von 25 Prozent.

    Zusätzlich belasteten anhaltend hohe Zinsen, eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sowie deutliche Mittelabflüsse aus Bitcoin-ETFs. Laut Finanzchefin Alesia Haas gingen die Spot-Handelsvolumina der gesamten Kryptobranche im Quartal um mehr als 20 Prozent zurück.

    Wiederkehrende Erlöse gewinnen an Bedeutung

    Ein Lichtblick bleibt der Ausbau der wiederkehrenden Einnahmen außerhalb des klassischen Handelsgeschäfts. Die Sparte Subscriptions & Services, zu der unter anderem Staking-Angebote, Verwahrungslösungen, institutionelle Dienstleistungen, Coinbase-One-Mitgliedschaften sowie Zinserträge aus dem Stablecoin USDC gehören, erzielte 555 Millionen US-Dollar Umsatz.

    Zwar lag auch dieser Wert unter den Analystenerwartungen von 599 Millionen US-Dollar und unter dem Vorjahresniveau, dennoch machte das Segment einen größeren Anteil am Gesamtumsatz aus als zuvor.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 163,6USD auf Nasdaq (31. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erneut enttäuscht Coinbase verfehlt zum dritten Mal in Folge die Erwartungen Coinbase hat Anleger mit enttäuschenden Quartalszahlen verschreckt. Die Kryptobörse verfehlte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erneut die Erwartungen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     