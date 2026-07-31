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    Nestle-Chef will Schulden ohne L'Oréal-Verkauf abbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schuldenabbau durch Verkäufe und organisch
    • Beteiligung an L'Oréal wird nicht verkauft
    • Priorität Wachstum Dividende Schuldenabbau
    Nestle-Chef will Schulden ohne L'Oréal-Verkauf abbauen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Nestlé will seine Verschuldung nach Aussagen von Konzernchef Philipp Navratil mit Verkäufen von Randaktivitäten und aus eigener Kraft reduzieren. Ein Verkauf der milliardenschweren Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oréal kommt trotz des Potenzials zum Schuldenabbau aber vorerst nicht infrage, wie Navratil im Interview mit dem Finanzportal "The Market" (online am Freitag) erklärte.

    "Klar, wir müssen unsere Verschuldung reduzieren", sagte Navratil. Mit dem Verkauf des Wassergeschäfts oder auch mit kleineren Veräußerungen wie jener von Blue Bottle Coffee arbeite man auf dieses Ziel hin.

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    Das Verhältnis von Nettoverschuldung zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle "etwa in der Mitte zwischen 2 und 3 liegen", so der Nestlé-Chef. Per Ende 2025 lag das Verhältnis bei gegen 2,85. Absolut wies Nestlé Ende Juni eine Nettoverschuldung von 56,3 Milliarden Franken aus. Vor einem Jahr lag der Betrag bei 60 Milliarden.

    Einen Verkauf der rund 20-prozentigen Beteiligung an L'Oréal schließt der Konzernchef jedoch aus. Zwar "könnte man theoretisch die Schulden deutlich reduzieren", räumte Navratil ein. "Aber es wäre eine Abkürzung." Stattdessen wolle Nestlé "unsere Hausaufgaben" machen und "die Verschuldung organisch herunterzubringen und dabei auch das Portfolio und den Konzern besser aufzustellen". L'Oréal bleibe "eine finanzielle Beteiligung und wir sind glückliche Aktionäre".

    Bei der Kapitalallokation setzt Nestlé klare Prioritäten. "Die höchste Priorität" hätten Investitionen in organisches Wachstum, danach folgten die Dividende und der Schuldenabbau. Übernahmen und Aktienrückkäufe hätten dagegen derzeit keine Priorität./to/cg/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 89,06 auf Lang & Schwarz (31. Juli 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +4,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 228,92 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,13CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -16,61 %/+11,56 % bedeutet.





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