RBI 1H2026: Konzernergebnis ohne Russland steigt um 25%
Starkes erstes Halbjahr 2026: Deutlich höheres Konzernergebnis, wachsende Kernerträge und Kundenkredite, solide Kapitalquote und zuversichtlicher Ausblick – trotz Russlandrestriktionen.
Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
- Konzernergebnis (ohne Russland) im 1. Halbjahr 2026: 708 Mio EUR, +25% gegenüber Vorjahr
- Kernerträge steigen um 7% auf 3.255 Mio EUR
- Kundenkredite (ohne Russland) +6% auf 107 Mrd EUR
- Harte Kernkapitalquote (CET1) ohne Russland: 15,5%
- Weiterreduzierung des Russlandgeschäfts; Beschränkungen bleiben bestehen
- Ausblick 2026 (ohne Russland): Zinsüberschuss > 4,4 Mrd EUR; Provisionsüberschuss ca. 2,2 Mrd EUR; Verwaltungsaufwendungen ca. 3,8 Mrd EUR; Cost/Income ca. 55%; ROE ca. 9,5%
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Raiffeisen Bank International ist am 31.07.2026.
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