RBI: Raiffeisen Bank International profit up 25% in H1 2026 (ex-Russia)
In the first half of 2026, we delivered robust growth, stronger profitability and solid capital, while continuing to scale back our activities in Russia.
Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
- H1/2026 consolidated profit (excl. Russia) of EUR 708 million, up 25% year-on-year.
- Main revenues up 7% YoY to EUR 3,255 million.
- Customer loans up 6% to EUR 107 billion year-to-date (excl. Russia).
- CET1 ratio (excl. Russia) at 15.5%.
- Q2/2026 provisioning ratio excl. Russia at 4 bps; year-to-date 20 bps.
- Further business reduction in Russia; all restrictions to remain in place.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Raiffeisen Bank International is on 31.07.2026.
The price of Raiffeisen Bank International at the time of the news was 57,98EUR and was down -0,39 % compared with the
previous day.
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