Kiew greift Lagerhaus und Raffinerie in Wolgograd an

für mich sind die isrealies seit mehren jahren permanente kriegsverbrechner. sie sind alles andere als umgängliche nachbarn. und egal was ihn in der zeit vom zweiten weltkrieg angetan wurde, rechtfertigt das nicht ihr verhalten der letzten jahrzehnte (stichwort siedlungspolitik). ich habe verständis dafür das opfer sich wehren. und ich verstehe auch das angriff manchmal die beste verteidigung ist.





im fall vom iran würde ich sagen, das isreal das problem selbst hervorgerufen hat. der mossad hat ja in der vergangenheit den ein oder anderen anschlag verübt. das hat natürlich konsequenzen. auch die ganzen sanktionen der usa in den letzten jahrzehnten und das aufkündigen der gemeinsamen verträge durch die usa wird keine sympathiepunkte ausgelöst haben. ich vermute auch mal das die usa in den krieg mit dem iran mehr oder weniger unvorbereitet reingezogen wurden weil sie die bündistreue zu israel aufrechterhalten wollten (oder musten).





aber iran hat die letzten 200 jahre keine angriffskriege geführt. sie mögen innerhalb des landes zustände haben die uns nicht glücklich machen, aber das geht uns nix an. (wir können uns nicht um alle kümmern, sollten vielleicht mal anfangen unsere eigenen probleme zu lösen bevor wir andere probleme lösen wollen). ich halte es auch für sehr arrogant das wir darüber entscheiden und urteilen was angemessene lebensbedingungen in anderen bereichen der welt sind. selbst dann wenn ich dort nicht wohnen möchte, weil es käse ist. das bringt uns nicht weiter. damit machen wir uns an vielen fronten sehr unbeliebt.





würde isreal aufhören siedlungspolitik zu betrieben, könnte da vielleicht auch mal ruhe reinkommen. natürlich nicht sofort. aber im laufe der zeit. für mich ist iran das opfer das sich verteidigt. mit allen mitteln. das mag mir nicht gefallen. aber das verhalten von isreal gefällt mir halt auch nicht. und ich glaube an aktion und reaktion. und wenn beim iran der eindruck entstanden ist das sie eine a-bombe brauchen damit sie in ruhe gelassen werden, dann streben sie natürlich nach einer a-bombe. ob sie die dann auch einsetzen, steht wieder auf nem anderen blatt. (da kann man auch mal nach nord-korea schauen. da wurde ja auch sehr viel dafür getan das sie keine bekommen, aber nachdem sie eine hatten war ruhe). damit sag ich nicht das ich dafür bin das sie eine haben oder wollen, aber es ist unter den gegebene umständen rational danach zu streben.





und wenn ich jetzt mal auf unser kleines deutschland bzw europa zurück komme, in russland fliegt nen haufen ölinfrastruktur um die ohren, im nahen osten ebenfalls, jetzt ist noch der transport am roten meer gefährdet... natürlich bin ich mit der gesamtsituation unzufrieden. natürlich habe ich sorge das die weltwirtschaft kolabiert. natürlich habe ich sorge das auch deutschland aktiv in einen krieg mit reingezogen wird. und ja, ich wünsche mir das der ein oder andere sich mal das gesamtbild anschaut. das er sich versucht in die lage des anderen hinein zu versetzen. überlegen würde was er in der postion machen würde. dann ist man vielleicht auch in der lage einen lösungsweg zu erarbeiten und eine halbwegs friedliche koexistenz anzustreben. wenn man jedoch ideologische ansätze verfolgt... wirds wieder in nem weltkrieg enden.