R. Stahl: Halbjahreszahlen – Umsatz/Ertrag im Plan, Prognose 2026 bestätigt
Trotz rückläufiger Umsätze stärkt das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 seine Ertragskraft deutlich und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr.
- Umsatz H1 2026: 145,6 Mio. € (−3,7% vs. H1 2025 151,2 Mio. €), damit planmäßig stabilisiert.
- Auftragseingang H1 2026: 145,8 Mio. € (−12,1% vs. 165,8 Mio. €); Auftragsbestand 30.06.2026: 90,1 Mio. € (vs. 113,0 Mio. ein Jahr zuvor).
- Ertragskraft deutlich verbessert: EBITDA vor Sondereinflüssen H1 2026 bei 12,7 Mio. € (+42,6%); EBITDA‑Marge vor Sondereinflüssen 8,7% (vs. 5,9%).
- Konzernergebnis und Cashflow: Konzernergebnis −2,7 Mio. € (vs. −5,0 Mio.), Ergebnis je Aktie −0,42 € (vs. −0,77 €); Free Cashflow verbessert auf −6,9 Mio. € (vs. −13,1); Nettoverschuldung gestiegen auf 43,7 Mio. €, Eigenkapitalquote 27,7%.
- Prognose 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz 285–300 Mio. €, EBITDA vor Sondereinflüssen 22–27 Mio. €, Free Cashflow rund ausgeglichen.
- Treiber und Risiken: Nachfrage schwach wegen gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten; Kostensenkungsmaßnahmen steigern Profitabilität; regionale Entwicklung: Asien/Pazifik +48,8%, Deutschland/Central/Amerika rückläufig.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei R. Stahl ist am 31.07.2026.
Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,550EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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