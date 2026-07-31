🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSURTECO GROUP AktievorwärtsNachrichten zu SURTECO GROUP
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    SURTECO GROUP: Umsatz im Zielkorridor; EBITDA steigt, Prognose bestätigt

    Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen operative Stärke: Margen steigen, Verluste sinken und die Refinanzierung sichert den finanziellen Spielraum.

    SURTECO GROUP: Umsatz im Zielkorridor; EBITDA steigt, Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz 1H 2026: 420,8 Mio. €, -4% gegenüber 1H 2025 (436,3 Mio. €); organische Steigerung von +2% nach Bereinigung der Effekte (Imprägnate-Geschäftsende und Währungseinflüsse).
    • EBITDA adjusted 1H 2026: +5% auf 53,2 Mio. €; EBITDA-adjusted-Marge steigt von 11,6% auf 12,6%.
    • EBITDA reported 1H 2026: +9% auf 47,3 Mio. €; Bereinigungen betreffen außerordentliche Effekte, Kosten usw. (Anzeige der Berichtsstruktur).
    • Konzernfehlbetrag 1H 2026: -3,0 Mio. €, Verbesserung gegenüber -5,5 Mio. € im Vorjahr.
    • Refinanzierung im 2. Quartal 2026: Konsortialkredit über 209,0 Mio. € bis 28.12.2029 verlängert; Schuldscheindarlehen über 184,5 Mio. € ebenfalls fällig 28.12.2029; Zinsanpassungen, neue Mindestliquidität, und Umklassung des Konsortialkredits unter langfristige Verbindlichkeiten.
    • Prognose 2026 bestätigt: Umsatz 780–830 Mio. €, EBITDA adjusted 70–90 Mio. €; trotz erwarteter geringer Nachfrage zeigen Gegenmaßnahmen positive Effekte auf Margen.

    Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Halbjahresbericht 2026, bei SURTECO GROUP ist am 31.07.2026.

    Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.


    SURTECO GROUP

    +0,28 %
    -4,30 %
    -8,01 %
    -12,53 %
    -43,31 %
    -50,00 %
    -70,87 %
    -56,48 %
    -66,07 %
    ISIN:DE0005176903WKN:517690
    SURTECO GROUP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SURTECO GROUP: Umsatz im Zielkorridor; EBITDA steigt, Prognose bestätigt Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen operative Stärke: Margen steigen, Verluste sinken und die Refinanzierung sichert den finanziellen Spielraum.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     