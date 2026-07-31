SURTECO GROUP: Umsatz im Zielkorridor; EBITDA steigt, Prognose bestätigt
Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen operative Stärke: Margen steigen, Verluste sinken und die Refinanzierung sichert den finanziellen Spielraum.
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- Umsatz 1H 2026: 420,8 Mio. €, -4% gegenüber 1H 2025 (436,3 Mio. €); organische Steigerung von +2% nach Bereinigung der Effekte (Imprägnate-Geschäftsende und Währungseinflüsse).
- EBITDA adjusted 1H 2026: +5% auf 53,2 Mio. €; EBITDA-adjusted-Marge steigt von 11,6% auf 12,6%.
- EBITDA reported 1H 2026: +9% auf 47,3 Mio. €; Bereinigungen betreffen außerordentliche Effekte, Kosten usw. (Anzeige der Berichtsstruktur).
- Konzernfehlbetrag 1H 2026: -3,0 Mio. €, Verbesserung gegenüber -5,5 Mio. € im Vorjahr.
- Refinanzierung im 2. Quartal 2026: Konsortialkredit über 209,0 Mio. € bis 28.12.2029 verlängert; Schuldscheindarlehen über 184,5 Mio. € ebenfalls fällig 28.12.2029; Zinsanpassungen, neue Mindestliquidität, und Umklassung des Konsortialkredits unter langfristige Verbindlichkeiten.
- Prognose 2026 bestätigt: Umsatz 780–830 Mio. €, EBITDA adjusted 70–90 Mio. €; trotz erwarteter geringer Nachfrage zeigen Gegenmaßnahmen positive Effekte auf Margen.
Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Halbjahresbericht 2026, bei SURTECO GROUP ist am 31.07.2026.
Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im
Plus.
+0,28 %
-4,30 %
-8,01 %
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-50,00 %
-70,87 %
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