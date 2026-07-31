MAX Automation: Umsatz- und Gewinnsprung im H1 2026 – Aktie im Fokus
Trotz rückläufiger Aufträge zeigt das Halbjahr ein deutliches Umsatz- und Ergebnisplus – und bestätigt die Prognose für 2026, wenn auch eher am unteren Rand.
- Umsatz steigt um 7,9% auf 166,6 Mio. Euro (6M 2025: 154,4 Mio.).
- EBITDA erhöht sich auf 7,3 Mio. Euro; EBITDA-Marge 4,4% (6M 2025: 2,5%).
- Auftragseingang sinkt um 11,8% auf 155,6 Mio. Euro (6M 2025: 176,5 Mio.).
- Auftragsbestand sinkt auf 144,4 Mio. Euro; Book-to-Bill-Ratio 0,93 (6M 2025: 1,14).
- Operativer Cashflow -0,4 Mio. Euro (6M 2025: +2,3 Mio.); geprägt durch projektbedingten Working-Capital-Aufbau.
- Prognose 2026 bestätigt: Umsatz 320–370 Mio. Euro und EBITDA 12–18 Mio. Euro; voraussichtlich am unteren Ende der Bandbreite.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei MAX Automation ist am 31.07.2026.
Der Kurs von MAX Automation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-2,60 %
-6,31 %
-6,92 %
-38,32 %
-38,11 %
-18,79 %
-38,88 %
+53,86 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte