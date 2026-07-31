🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSURTECO GROUP AktievorwärtsNachrichten zu SURTECO GROUP
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    SURTECO GROUP: Sales and earnings on target; EBITDA up, forecast confirmed

    In a challenging market, 2026 shows resilient performance: sales slightly lower, but margins, earnings quality and financing structure all move in the right direction.

    SURTECO GROUP: Sales and earnings on target; EBITDA up, forecast confirmed
    Foto: adobe.stock.com
    • H1 2026 sales €420.8 million, -4% YoY; organic growth +2% after adjusting for discontinuation of impregnates and FX effects.
    • Adjusted EBITDA €53.2 million, +5%; margin 12.6% (up from 11.6%).
    • Reported EBITDA €47.3 million, +9%; depreciation and amortisation €37.8 million due to a one-off derecognition; net loss -€3.0 million (improved from -€5.5 million).
    • Refinancing completed in Q2 2026: syndicated loan €209 million extended to 28 December 2029 with €30 million revolver; promissory notes €184.5 million extended to 28 December 2029; covenants revised and a minimum liquidity indicator introduced; syndicated loan reclassified as non-current.
    • No significant upturn in demand; countermeasures are beginning to pay off with improved EBITDA margins.
    • Forecast for 2026 confirmed: consolidated sales €780–€830 million; adjusted EBITDA €70–€90 million.

    The next important date, SURTECO GROUP SE publishes its 2026 half‑year report., at SURTECO GROUP is on 31.07.2026.

    The price of SURTECO GROUP at the time of the news was 8,9250EUR and was up +0,28 % compared with the previous day.


    SURTECO GROUP

    +0,28 %
    -4,30 %
    -8,01 %
    -12,53 %
    -43,31 %
    -50,00 %
    -70,87 %
    -56,48 %
    -66,07 %
    ISIN:DE0005176903WKN:517690
    SURTECO GROUP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SURTECO GROUP: Sales and earnings on target; EBITDA up, forecast confirmed In a challenging market, 2026 shows resilient performance: sales slightly lower, but margins, earnings quality and financing structure all move in the right direction.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     