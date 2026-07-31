SURTECO GROUP: Sales and earnings on target; EBITDA up, forecast confirmed
In a challenging market, 2026 shows resilient performance: sales slightly lower, but margins, earnings quality and financing structure all move in the right direction.
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- H1 2026 sales €420.8 million, -4% YoY; organic growth +2% after adjusting for discontinuation of impregnates and FX effects.
- Adjusted EBITDA €53.2 million, +5%; margin 12.6% (up from 11.6%).
- Reported EBITDA €47.3 million, +9%; depreciation and amortisation €37.8 million due to a one-off derecognition; net loss -€3.0 million (improved from -€5.5 million).
- Refinancing completed in Q2 2026: syndicated loan €209 million extended to 28 December 2029 with €30 million revolver; promissory notes €184.5 million extended to 28 December 2029; covenants revised and a minimum liquidity indicator introduced; syndicated loan reclassified as non-current.
- No significant upturn in demand; countermeasures are beginning to pay off with improved EBITDA margins.
- Forecast for 2026 confirmed: consolidated sales €780–€830 million; adjusted EBITDA €70–€90 million.
The next important date, SURTECO GROUP SE publishes its 2026 half‑year report., at SURTECO GROUP is on 31.07.2026.
The price of SURTECO GROUP at the time of the news was 8,9250EUR and was up +0,28 % compared with the previous day.
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