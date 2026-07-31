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    Tiefrote Zahlen

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    Strategy: Bitcoin-Einbruch reißt 8,3 Milliarden Dollar Loch in die Bilanz

    Strategy legt Quartalszahlen vor, die man ungerne sieht. Der größte börsennotierte Bitcoin-Investor der Welt schreibt durch Bitcoin-Verluste tiefrote Zahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Strategy verzeichnet Nettoverlust wegen Bitcoin
    • Bestand 843.775 Bitcoin Marktwert rund 54,77 Mrd
    • Bilanz gestärkt durch 17,06 Mrd Kapitalaufnahmen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Tiefrote Zahlen - Strategy: Bitcoin-Einbruch reißt 8,3 Milliarden Dollar Loch in die Bilanz
    Foto: Dall-E

    Strategy hat im zweiten Quartal einen operativen Verlust von 8,33 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Unter dem Strich meldete das Unternehmen damit einen Nettoverlust von 8,22 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 24,45 US-Dollar je verwässerter Aktie. Ausschlaggebend war der deutliche Rückgang des Bitcoin-Kurses, der den Wert des gewaltigen Krypto-Portfolios des Unternehmens massiv belastete.

    Die Aktie von Strategy reagierte nach Vorlage der Quartalszahlen vergleichsweise gelassen. Im nachbörslichen Handel verlor das Papier 0,76 Prozent, nachdem es den regulären Handel zuvor noch mit einem Plus von 4,73 Prozent bei 97,74 US-Dollar beendet hatte.

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    Bitcoin zeigt sich am Freitagmorgen ebenfalls kaum verändert. Die Kryptowährung legt rund 0,7 Prozent auf 64.341 US-Dollar zu, liegt auf Wochensicht jedoch weiterhin 1,5 Prozent im Minus. Seit mehreren Monaten bleibt eine nachhaltige Richtungsentscheidung aus.

    Bitcoin notiert mittlerweile seit über 270 Tagen unter seinem 200-Tage-Durchschnitt. Gleichzeitig verzichtete Strategy bereits die dritten Woche in Folge auf weitere Bitcoin-Käufe.

    Bitcoin-Bestand deutlich unter Einstiegswert

    Zum 26. Juli hielt Strategy insgesamt 843.775 Bitcoin und baute seine Position damit seit Jahresbeginn um 25 Prozent aus. Die Anschaffungskosten einschließlich Gebühren belaufen sich auf 63,69 Milliarden US-Dollar.

    Bei einem aktuellen Marktwert von 54,77 Milliarden US-Dollar ergibt sich jedoch eine Differenz von fast 8,9 Milliarden US-Dollar gegenüber den ursprünglichen Kaufkosten.

    Softwaregeschäft bleibt stabil

    Abseits des Bitcoin-Portfolios entwickelte sich das operative Softwaregeschäft solide.

    Der Quartalsumsatz stieg um 6,9 Prozent auf 122,4 Millionen US-Dollar nach 114,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Bruttogewinn belief sich auf 81,6 Millionen US-Dollar, was einer Bruttomarge von 66,6 Prozent entspricht.

    Damit bleibt das ursprüngliche Softwaregeschäft weiterhin profitabel, fällt im Vergleich zu den enormen Bewertungseffekten des Bitcoin-Portfolios jedoch kaum noch ins Gewicht.

    Milliardenfinanzierung stärkt die Liquidität

    Parallel zur Veröffentlichung der Quartalszahlen präsentierte Strategy mehrere Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz.

    Über verschiedene Kapitalmarktprogramme nahm das Unternehmen im laufenden Jahr insgesamt 17,06 Milliarden US-Dollar auf. Gleichzeitig reduzierte Strategy seine Wandelanleihen um 18 Prozent auf nunmehr 6,71 Milliarden US-Dollar. Möglich wurde dies durch den Rückkauf von Wandelanleihen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Abschlag von acht Prozent.

    Zudem erhöhte das Unternehmen seine Dollar-Reserve um 525 Millionen US-Dollar auf insgesamt 3,75 Milliarden US-Dollar.

    Nach Angaben des Finanzvorstands Andrew Kang reicht diese Liquiditätsreserve aus, um die bestehenden Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien sowie Zinsverpflichtungen für mehr als 2,1 Jahre zu decken.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 83,00EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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