DAX: Allzeithoch möglich, Amazon: Cloud stark & Siemens Health unter Druck

Damit rückt das Rekordhoch von 25.900 Zählern wieder in Reichweite. Bereits am Donnerstag hatte der Dax den Widerstand knapp oberhalb von 25.550 Punkten überwunden. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Plus von 2,5 Prozent ab. Im Juli liegt der Index fast drei Prozent vorne.

Die Erholung der Technologiewerte in den USA und Asien dürfte den Dax am Freitag anschieben. Auch überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sorgen für Rückenwind. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Microsoft Rallye – US-Märkte entfesselt

Starke Zahlen von Microsoft haben der Nasdaq am Donnerstag eine kräftige Erholung beschert. Schnäppchenjäger griffen bei den zuletzt stark gefallenen Technologiewerten zu. Der Nasdaq 100 beendete damit eine sechstägige Verlustserie und sprang um 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte.

Die enttäuschenden Ergebnisse von Meta bremsten die Kauflaune kaum. Nun richtet sich der Blick auf die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Apple und Amazon.

Auch außerhalb des Technologiesektors legten die Kurse zu. Der Dow Jones Industrial gewann 1,19 Prozent auf 52.208,06 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,66 Prozent auf 7.437,63 Zähler.

Apple schlägt die Erwartungen – doch Prognose schockt

Apple steigerte den Quartalsumsatz um 16 Prozent auf 109,42 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,02 US-Dollar und übertraf die erwarteten 1,89 US-Dollar. Besonders stark liefen das iPhone mit einem Umsatzplus von knapp 22 Prozent und der Mac mit knapp 29 Prozent. Allerdings stützten einmalige Zollerstattungen den Gewinn je Aktie um elf Cent.

Die Enttäuschung steckt im Ausblick: Apple erwartet für das laufende Quartal nur neun bis elf Prozent Umsatzwachstum. Analysten hatten rund zwölf Prozent erwartet. Lieferengpässe, steigende Speicherpreise und das schwächere Wachstum der Services belasten. Die Aktie verlor nachbörslich zuletzt rund 5,5 Prozent.

AWS explodiert – Amazon schickt die Aktie auf Höhenflug

Amazon steigerte den Umsatz um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn sprang um 43 Prozent auf 27,5 Milliarden US-Dollar. Das Highlight war Amazon Web Services: Der Cloud-Umsatz legte um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar zu. Es war das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen. Die Aktie stieg nachbörslich um fast neun Prozent.

Doch die KI-Offensive ist extrem teuer. Amazon erhöhte seine geplanten Investitionen für 2026 von 200 auf 220 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow rutschte auf Sicht von zwölf Monaten mit 7,6 Milliarden US-Dollar ins Minus. Auch der Nettogewinn von 62,6 Milliarden US-Dollar täuscht: Ein Bewertungsgewinn aus der Anthropic-Beteiligung steuerte vor Steuern 53,4 Milliarden US-Dollar bei.

Chip-Raketen zünden – Asien erlebt ein irres Comeback

Die asiatischen Aktienmärkte drehen am Freitag kräftig auf. Der südkoreanische Kospi steigt zeitweise um bis zu 17 Prozent und erlebt einen historischen Rebound. Samsung Electronics und SK Hynix führen die Erholung der zuvor schwer getroffenen Chipwerte an. Der japanische Nikkei gewinnt rund 4,3 Prozent, der Shanghai Composite knapp 0,9 Prozent. Der Hang Seng tritt dagegen nahezu auf der Stelle. Auslöser sind starke US-Technologiezahlen und neue Hoffnung, dass sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz auszahlen. Trotz der Rallye bleibt der Kospi im Juli tief im Minus.

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China bremst Siemens Healthineers – doch beim Gewinn dreht der Konzern auf

Siemens Healthineers senkt wegen schwacher Geschäfte in China seine Umsatzprognose. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Medizintechnikkonzern nur noch ein Wachstum von 3,5 bis vier Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen fünf bis sechs Prozent angepeilt.

Chinas volumenbasierte Beschaffung und niedrigere Erstattungssätze drücken im Diagnostikgeschäft auf Preise und Absatzmengen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz deshalb nur um 1,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro. Damit blieb Siemens Healthineers 0,8 Prozent unter den Erwartungen der von LSEG befragten Analysten.

Beim Gewinn wird der Konzern dagegen optimistischer. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun zwischen 2,35 und 2,45 Euro liegen. Zuvor lag die Prognose bei 2,20 bis 2,40 Euro. Rückenwind liefern Rückerstattungen aus US-Zöllen.

Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Die bereinigte operative Marge stieg von 16,8 auf 19,1 Prozent.

Auftragsflut bei Hensoldt – jetzt klingeln die Milliarden

Die steigenden Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten sorgen bei Hensoldt für volle Auftragsbücher. Der Auftragseingang verdoppelte sich im ersten Halbjahr auf 2,8 Milliarden Euro. Der gesamte Auftragsbestand erreichte mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekordwert.

Der Umsatz stieg um 23,6 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 28,5 Prozent auf 137 Millionen Euro zu. Die Marge verbesserte sich von 11,3 auf 11,8 Prozent. Damit übertraf Hensoldt die Erwartungen der Analysten.

Besonders gefragt waren Radare für den Eurofighter sowie Systeme für die Panzermodelle Puma und Schakal. Neben der Bundeswehr bestellten auch andere europäische Staaten kräftig. Vor allem das Geschäft mit Optronik entwickelte sich stark.

An den Jahreszielen hält Hensoldt fest. Der Umsatz soll rund 2,75 Milliarden Euro erreichen. Die bereinigte operative Marge dürfte zwischen 18,5 und 19 Prozent liegen. Firmenchef Oliver Dörre erwartet im zweiten Halbjahr deutlich höhere Auslieferungen und Abnahmen.

Nucera rutscht ins Minus – Wasserstoffgeschäft bricht ein

Thyssenkrupp Nucera ist im dritten Quartal 2025/26 bei sinkenden Erlösen in die Verlustzone gerutscht. Der Umsatz fiel von 184 auf 145 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern entstand ein Verlust von zwei Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft mit grünem Wasserstoff. Der Segmentumsatz brach von 103 auf 36 Millionen Euro ein. Das Chlor-Alkali-Geschäft legte dagegen von 81 auf 109 Millionen Euro zu.

In den ersten neun Monaten sank der Konzernumsatz von 663 auf 354 Millionen Euro. Das operative Ergebnis rutschte von plus vier Millionen auf minus 69 Millionen Euro ab. Belastet wurde Nucera durch höhere Kosten bei Neubauprojekten und die Auflösung eines Wasserstoffvertrags in den USA.

Ölpreis fällt – der Markt ignoriert die nächste Eskalation

Die Ölpreise geben trotz der angespannten Lage im Nahen Osten deutlich nach. Brent fällt um rund 1,2 Prozent auf 88 US-Dollar je Barrel. West Texas Intermediate verliert rund 1,8 Prozent auf 82,09 US-Dollar. Mehr Tankerverkehr durch wichtige Meerengen dämpft die Angst vor akuten Lieferausfällen. Im Monatsvergleich liegen beide Sorten dennoch etwa 20 Prozent im Plus.

Gold glänzt nicht – Gewinnmitnahmen drücken den sicheren Hafen

Gold startet schwächer. Der Spotpreis fällt um rund 0,6 Prozent auf etwa 4.077 US-Dollar je Feinunze. Händler nehmen Gewinne mit, während sich der US-Dollar von seinem kräftigen Rückgang am Donnerstag erholt. Trotzdem steuert Gold auf den ersten Monatsgewinn seit fünf Monaten zu. Im Juli liegt das Edelmetall rund 1,7 Prozent vorne.

Dollar schlägt zurück – der Yen bekommt erneut Prügel

Der US-Dollar stabilisiert sich am Freitag. Der Euro fällt auf etwa 1,151 US-Dollar, das britische Pfund auf rund 1,345 US-Dollar. Besonders auffällig bleibt der Yen: Ein US-Dollar kostet wieder etwa 160,76 Yen. Die japanische Währung verliert damit rund 0,8 Prozent, nachdem die Bank of Japan ihren Leitzins unverändert bei einem Prozent belassen hat. Die vermutete Intervention vom Donnerstag wirkt damit nur begrenzt nach.

Krypto wacht auf – doch der große Befreiungsschlag fehlt

Die Kryptowährungen starten leicht positiv in den Freitag. Bitcoin steigt um rund 0,6 Prozent auf etwa 64.320 US-Dollar. Ether bewegt sich mit rund 1.905 US-Dollar kaum vom Fleck. XRP gewinnt rund 0,6 Prozent auf 1,08 US-Dollar, Solana legt knapp 0,8 Prozent auf etwa 74,20 US-Dollar zu. Der breite Kryptomarkt gewinnt rund ein Prozent. Von echter Euphorie kann aber noch keine Rede sein.



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-ZahlenJPN: BoJ, Zinsentscheid

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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