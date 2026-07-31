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    Die Latte liegt brutal hoch

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    Hensoldt verdoppelt die Aufträge – doch bei dieser Aktie reicht selbst das nicht

    Hensoldt hat die Aufträge verdoppelt, die Ziele bestätigt und sitzt auf einem Rekordbestand. Trotzdem dreht die Aktie nach einem frühem Plus deutlich ins Minus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang verdoppelt auf 2,8 Mrd Bestand
    • Umsatz plus 23,6 und bereinigtes EBITDA plus 28,5
    • Aktie fällt stark ins Minus trotz bestätigter Ziele
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Latte liegt brutal hoch - Hensoldt verdoppelt die Aufträge – doch bei dieser Aktie reicht selbst das nicht
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Hensoldt profitiert weiter massiv von der europäischen Aufrüstung. Der Sensor- und Radarspezialist hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Aufträge eingesammelt und sitzt inzwischen auf einem Rekordbestand von 10,4 Milliarden Euro. Allein in den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr auf 2,8 Milliarden Euro. Treiber waren vor allem Beschaffungsprogramme der Bundeswehr sowie Bestellungen aus anderen europäischen Staaten.

    Der Konzern liefert damit neue Argumente für seine Wachstumsstory – und dämpft zugleich Sorgen, die nach dem Aus für das deutsche F126-Fregattenprogramm aufgekommen waren. Hensoldt sollte dafür Radare liefern, hatte den kurzfristigen und mittelfristigen Ausblick trotz des verlorenen Vertrags aber nicht verändert. Nun stützt der Rekord-Auftragsbestand die Aussage, dass die Nachfrage aus anderen Programmen hoch bleibt.

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    "Die politischen Entscheidungen für höhere Verteidigungsausgaben konkretisieren sich nun in unserem Auftragsbuch", sagte Vorstandschef Oliver Dörre am Freitag in Taufkirchen. Entscheidend sei nun die industrielle Umsetzung: Hensoldt müsse Radare und optische Systeme schnell genug in der benötigten Stückzahl liefern. Das Unternehmen baut dafür seine Produktion aus.

    Auch operativ legte Hensoldt im ersten Halbjahr zu. Der Umsatz stieg um 23,6 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 28,5 Prozent auf 137 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich leicht von 11,3 auf 11,8 Prozent. Der bereinigte Free Cashflow blieb mit minus 136 Millionen Euro zwar negativ, fiel aber weniger stark aus als im Vorjahr, als noch ein Minus von 181 Millionen Euro angefallen war. Geholfen haben dabei höhere Kundenanzahlungen.

    An der Börse reichten die Zahlen dennoch nicht für neue Euphorie. Nach einem anfänglichen Plus von über 1 Prozent drehte die Hensoldt-Aktie deutlich ins Minus und verlor zuletzt bis zu 5,5 Prozent.

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    Besonders stark entwickelte sich das Optronik-Geschäft. Dort sorgten Großaufträge für die Ausstattung der Schützen- und Radpanzer Puma und Schakal für einen kräftigen Sprung beim Auftragseingang. Auch der Sensorbereich legte deutlich zu, gestützt von Eurofighter-Radaren und den in der Ukraine eingesetzten TRML-4D-Flugabwehrradaren.

    Für das Gesamtjahr bleibt Hensoldt bei seinen Zielen. Der Umsatz soll etwa 2,75 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte operative Marge zwischen 18,5 und 19,0 Prozent liegen. Damit muss die Profitabilität im zweiten Halbjahr noch spürbar anziehen. Hensoldt verweist darauf, dass Auslieferungen und Abnahmen traditionell stärker im späteren Jahresverlauf und vor allem im vierten Quartal liegen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 80,28EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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