Ausbruch und neues Kaufsignal

Zeitgleich schoss die Aktie in dieser Woche auf 90,92 US-Dollar und damit den jemals höchsten gemessenen Preis hoch. Aus der technischen Analyse geht für das Wertpapier aber noch weitaus höheres Kurspotenzial hervor, im Blick liegt der Zielbereich zwischen 97,60 und glatt 100,00 US-Dollar und würde sich auch auf aktuellem Niveau noch für ein Engagement auf der Käuferseite anbieten. Eine passende Idee sowie gehebelter Schein werden gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite sollte nun aber der Bereich von 80,92 US-Dollar nicht mehr bärisch gekreuzt werden, weil dies eine längere Konsolidierungsphase zurück auf das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 75,67 US-Dollar erahnen lassen würde. Aber selbst in diesem Szenario blieben alle mittel- und langfristigen Trendverläufe noch intakt.

Aufgrund der kürzlich beendeten Fußballweltmeisterschaft war bei Coca-Cola eine starke Nachfrage nach zuckerfreien Softgetränken zu beobachten, der Konzern geht aber von einem nachhaltigen Nachfrageanstieg aus und hat zudem die Jahresprognose für Umsatz und den Gewinn erhöht. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von rund fünf Prozent statt wie bisher mit vier bis fünf Prozent. Der Gewinn je Aktie soll um neun bis zehn Prozent zulegen, zuvor waren es acht bis neun Prozent.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 88,51 US-Dollar

Kursziel : 100,00 US-Dollar

Renditechance via DN0YFZ : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Coca-Cola Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0YFZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,08 - 1,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 76,2247 US-Dollar Basiswert: Coca-Cola Comp. KO-Schwelle: 76,2247 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 88,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 100,00 US-Dollar Hebel: 7,06 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY7TZT Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,08 - 1,09- Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 100,8167 US-Dollar Basiswert: Coca-Cola Comp. KO-Schwelle: 100,8167 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 88,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,03 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.