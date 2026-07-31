Rückfallrisiko steigt

Aus charttechnischer Sicht bleiben die nächsten Kursziele bei 48,46 Euro und später bei 53,08 Euro. Gleichzeitig spricht der inzwischen deutlich überkaufte Zustand der Aktie dafür, dass es zunächst zu einer vorübergehenden Konsolidierung oder einem Rücksetzer kommen könnte. Anleger mit bestehenden Positionen sollten ihre Gewinne daher absichern. Nach einer solchen Korrektur könnten sich wieder attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben.

Bereits Mitte dieses Monats hatte sich abgezeichnet, dass die Aktie die wichtige Widerstandszone bei 43,23 Euro überwinden könnte. In der vergangenen Woche gelang schließlich der dynamische Ausbruch, der den Kurs zunächst auf 46,53 Euro steigen ließ. In dieser Woche setzte sich die Rally fort und die Aktie markierte bei 48,64 Euro ein neues Allzeithoch.

Sollte die Aktie dagegen unter 41,50 Euro fallen, würde sich das Chartbild zunächst eintrüben. In diesem Fall könnten die Kurse weiter bis auf 39,82 Euro und anschließend auf 36,72 Euro nachgeben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 44,80 Euro

Kursziele : 48,46 und 53,08 Euro

Renditechance via DN3YYB : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3YYB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,71 - 0,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41,5476 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 41,5476 Euro akt. Kurs Basiswert: 48,71 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 53,08 Euro Hebel: 6,66 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5MRJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,82 - 0,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 56,7097 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 56,7097 Euro akt. Kurs Basiswert: 48,71 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.