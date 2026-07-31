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    Nach starker Rallye

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    Lithiumangebot steigt, doch das Vertrauen in neue Projekte bleibt

    Die Lithiumpreise haben nach einer starken Rallye in den Korrekturmodus geschaltet, neues Angebot kommt durch Wiederinbetriebnahmen an den Markt. Doch der frühere Preisverfall wird sich nicht wiederholen: Zu stark wächst die Nachfrage und zu viele Akteure sind bereits aktiv, als dass sich ein dauerhaftes Überangebot einstellen könnte.

     

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    Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) veröffentlichte Ende Juli die finalen Analyseergebnisse des Winter-Bohrprogramms 2026 auf dem Lithiumprojekt Cisco in der James Bay im kanadischen Quebec. Im Rahmen des Programms wurden in 19 Bohrlöchern insgesamt ca. 10.515 Meter gebohrt. Einmal mehr präsentierten die Geologen mit dem letzten Teil des Programms außergewöhnliche Resultate, darunter knapp 186 Meter mit 1,54 % Li2O und knapp 138 Meter mit 1,47 % Li2O.

     

    Q2 Metals mit viel Potenzial – Sommerbohrprogramm läuft

     

    Neil McCallum, Vizepräsident Exploration bei Q2 Metals, ist zuversichtlich, dass die bisherige erste Mineralressourcenschätzung noch lange nicht das Ende der Fahnenstange für Cisco markiert. „Die finalen Ergebnisse belegen erneut das außergewöhnliche Ausmaß und die Beständigkeit der Cisco-Lagerstätte. Die hochgradigen Erzabschnitte und die Ausdehnung signifikanter Mineralisierungen über die Grenzen unserer abgeleiteten Mineralressourcenschätzung hinaus bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Cisco ein wachsendes System mit erheblichem Potenzial darstellt.“ Mittlerweile ist das Sommerbohrprogramm angelaufen.

     

    Mit den Explorationserfolgen stieg auch der Aktienkurs des Unternehmens beständig an. Auf Jahressicht liegt der an verschiedenen Börsen gelistete Titel mehr als 200 % im Plus. Im Juli allerdings schaltete die Aktie zunächst in den Korrekturmodus und folgte damit anderen Lithiumaktien wie etwa Albemarle (ISIN: US0126531013, WKN: 890167) oder SQM (ISIN: US8336351056, WKN: 895007).

     

    Die Kursentwicklung der Aktien ist im Kontext des Lithiummarktes zu sehen. Im Oktober 2025 kostete eine Tonne Lithiumcarbonat in China noch rund 34.000 CNY. Es folgte eine Rallye, die den Kurs bis Mai 2026 auf knapp 200.000 CNY trieb und fast versechsfachte. Seitdem allerdings konsolidiert der Kurs des Rohstoffs, aktuell werden rund 146.000 CNY gezahlt.

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