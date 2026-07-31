Transformation Continues as CENIT Reports Higher Profit in H1 2026
In the first half of 2026, the Group delivered modest revenue growth, a sharp EBITDA margin rebound, and a stable workforce, despite mixed trends across its software lines.
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- H1 2026 revenues were EUR 104,657k, up 0.9% year over year from EUR 103,705k.
- Third-party software revenues declined 1.9% to EUR 49,187k (from EUR 50,152k).
- Proprietary software revenues rose 2.8% to EUR 9,831k (from EUR 9,561k).
- Consulting and services revenues increased 3.6% to EUR 45,492k (from EUR 43,905k).
- EBITDA for the first half of 2026 was EUR 8,517k, with an EBITDA margin of 8.1% (vs. EUR 1,201k and 1.2% last year).
- Group headcount stood at 916 employees as of June 30, 2026.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Cenit is on 31.07.2026.
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