CENIT: Profitabilität steigt im H1 2026 – Rekordzahlen überraschen Anleger
Stabiles Wachstum, höhere Profitabilität und ein leicht größerer Mitarbeiterstamm prägen die ersten sechs Monate – mit solider Liquidität und robuster Eigenkapitalbasis.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Umsatz der ersten sechs Monate: 104.657 TEUR (+0,9% gegenüber Vorjahr).
- Segment-Entwicklung: Fremdsoftware -1,9% auf 49.187 TEUR; CENIT-eigene Software +2,8% auf 9.831 TEUR; Beratung/Services +3,6% auf 45.492 TEUR.
- EBITDA: 8.517 TEUR (+>100% zum Vorjahr); EBITDA-Marge 8,1% (Vj 1,2%).
- Eigenkapital & Eigenkapitalquote: Eigenkapital 44.140 TEUR; Eigenkapitalquote 30,1% (30,0%).
- Liquidität & operativer Cashflow: liquide Mittel 23.675 TEUR; operativer Cashflow 13.149 TEUR.
- Personal: 916 Mitarbeitende (Stand 30.06.2026; 31.12.2025: 903).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Cenit ist am 31.07.2026.
-0,26 %
+4,36 %
-11,03 %
+11,08 %
-8,17 %
-41,11 %
-51,02 %
-62,88 %
-46,17 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte