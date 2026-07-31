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    Axa sieht durch schwere Brände keinen Einfluss auf Jahresprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Axa trotz Waldbränden weiter auf Jahreszielkurs
    • Bereinigter operativer Gewinn stieg auf 4,5 Mrd Euro
    • Erwartete Gewinnsteigerung je Aktie acht Prozent
    Axa sieht durch schwere Brände keinen Einfluss auf Jahresprognose
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa sieht sich trotz der derzeit in Frankreich wütenden Waldbrände auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Feuer seien derzeit keine Bedrohung für den Ausblick, sagte Vorstandsmitglied Guillaume Borie am Freitag in Paris. "Wir betrachten diese Ereignisse als Vorfälle, die wir bewältigen können, ohne dass unsere Leistung darunter leidet". Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern seinen operativen Gewinn im Rahmen der Markterwartungen.

    Der bereinigte operative Gewinn stieg um knapp 2 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verbesserte sich um gut 6 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro.

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    Die Ergebnisse bestätigten die Positionierung von Axa als ein Unternehmen, das sich unter allen Umständen und in einem sich wandelnden Marktumfeld behaupten könne, sagte Firmenchef Thomas Buberl laut Mitteilung. Er erwartet für 2026 weiterhin eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie um acht Prozent. Das entspricht dem oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne, die von sechs bis acht Prozent reicht.

    Am 15. September wollen die Franzosen ihre strategischen Ziele für 2027 bis 2029 vorstellen./lew/men/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 45,60 auf Tradegate (31. Juli 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 95,34 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -6,09 %/+68,16 % bedeutet.





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