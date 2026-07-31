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    Trotz Gewinnexplosion

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    Reddit stürzt nach Zahlen ab – ist die Aktie jetzt trotzdem ein Kauf?

    Die Anteile der Social-Media-Plattform Reddit konnten von der Vorlage neuer Quartalszahlen nicht profitieren. Sie brechen am Freitag zweistellig ein.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Gewinn deutlich über Erwartungen
    • Aktie fällt nach Quartalszahlen rund 13 Prozent
    • Anleger kritisieren fehlende Lizenztransparenz
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Trotz Gewinnexplosion - Reddit stürzt nach Zahlen ab – ist die Aktie jetzt trotzdem ein Kauf?
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    So viel Wachstum hat aktuell keine andere Plattform zu bieten

    Facebook, Instagram (Meta Platforms), TikTok (ByteDance), Pinterest, Snapchat – reichweitenstarke und kommerziell erfolgreiche Soziale Netzwerke gibt es inzwischen viele. Doch keines ist aktuell so wachstumsstark wie die im März 2024 an die Börse gegangenen Forenplattform Reddit.

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    Die ist bei Anlegerinnen und Anlegern nicht für die hohe Volatilität ihrer eigenen Anteile bekannt, sondern auch dafür, bei den Anteilen anderer Unternehmen immer wieder für heftige Kursausschläge zu sorgen, wenn sich etwa die bei r/wallstreetbets versammelte Community auf einen Wert eingeschossen hat. GameStop ist hier nur das prominentes Beispiel.

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    Umsatz und operativer Ertrag deutlich über den Erwartungen

    Bislang verlief das Börsenjahr nur wenig erfolgreich, trotz einer monatelang anhaltenden Erholung hat die Aktie die im Januar und Februar erlittenen Kursverluste noch nicht wieder vollständig wettmachen können. Groß waren daher die Hoffnungen vor den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen, die in der US-Nachbörse jedoch für einen erneuten Rückschlag sorgten.

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 61,0 Prozent auf 805 Millionen US-Dollar zu – das ist nicht nur Hypergrowth-Niveau (>50 Prozent), sondern konnte die Erwartungen auch um rund 74 Millionen US-Dollar übertreffen.

    Dementsprechend stark präsentierte sich der Plattformbetreiber auch auf der Ertragsseite, wo ein Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) von 1,29 US-Dollar erwirtschaftet wurde, was um 29 Cent über den vorab abgegebenen Schätzungen lag.

    Unter dem Strich wurde ein Nettogewinn in Höhe von 253,0 Millionen US-Dollar erzielt, was um 184,3 Prozent unter dem Vorjahresergebnis von 89,0 Millionen US-Dollar lag. Auch der freie Cashflow konnte mehr als verdoppelt werden. Er kletterte von 111 auf 261 Millionen US-Dollar.

    Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt

    Auch hinsichtlich seiner Reichweite konnte sich Reddit steigern. Die Zahl der täglich aktiven User (DAUs) legte um 18 Prozent auf 130,3 Millionen zu, was knapp über den Erwartungen lag.

    Für das kommende Quartal stellte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 860 bis 870 Millionen US-Dollar in Aussicht. Die Mittelpunktschätzung von 865 Millionen US-Dollar lag damit deutlich über der Analystenprognose von 829,4 Millionen US-Dollar.

    Auf der Ertragsseite stellte CEO Steve "Spez" Huffman einen bereinigten EBITDA-Ertrag von 385 bis 395 Millionen US-Dollar in Aussicht, nach 343 Millionen US-Dollar im vergangenen Quartal.

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    Reddit (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    CEO redet an den Bedürfnissen des Marktes vorbei

    Trotz der deutlich übertroffenen Erwartungen zeigten sich Investoren in der US-Nachbörse nicht zufrieden mit dem von Reddit erreichten. Die Aktie büßte im erweiterten Handel fast 13 Prozent ein. Die Verluste waren zunächst moderat, allerdings verpasste es Huffman im Earnings Call, die Sorgen der Analystinnen und Analysten um sinkende Lizenzerlöse zu adressieren.

    Gerüchte um eine Überarbeitung der aktuellen Vertragspolitik, bei der Reddit den Zugang zu seinen Schnittstellen beispielsweise an Alphabet verkauft, um KI-Modelle zu trainieren und Ergebnisse für die KI-unterstützte Internetrecherche zu liefern, belasteten die Aktie schon seit Längerem. Stattdessen verwies Huffman lieber auf die stark steigenden Werbeerlöse. Die allein drohen die Ertragsbasis aber einseitig werden zu lassen.

    Außerdem kündigte der Finanzchef Andrew Vollero an, eine bestimmte User-Metrik (ein- und ausgeloggte User) ein letztes Mal vorgestellt zu haben. Weniger Transparenz wird von Investoren selten mit Beifall begrüßt.

    Fazit: Technisch unter Druck, fundamental ein Kauf – es ist schwierig!

    Angesichts der am Freitag zu erwartenden Kursverluste dürfte die Reddit-Aktie unter die 200-Tage-Linie fallen. Das stellt charttechnisch einen erheblichen Rückschritt dar und gefährdet die Fortsetzung der wochenlangen Erholung.

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Reddit nach dem Kursrückgang für 2022 mit einem KGVe von rund 22. Das ist vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums einerseits und einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,57 sehr attraktiv. Verbesserungswürdig sind dagegen noch das EV/EBTIDA- sowie das Kurs-Cashflow-Verhältnis, wo Reddit mit Vielfachen deutlich über denen der Branche gehandelt wird.

    Insgesamt ergibt sich daraus eine kontroverse Ausgangslage mit einem sich technisch eintrübenden Chart aber einem attraktiven Einstiegsniveau aus fundamentaler Perspektive – insbesondere, wenn es Reddit doch noch gelingen sollte, die Sorgen um das Lizenzgeschäft zu adressieren. Die Aktie ist ein Kauf, sobald ein mindestens mehrtägiger Boden oder eine Hammerkerze im Tageschart gefunden ist.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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